港上月進出口貨值回升 貿盈21億勝預期

新春效應拖累本港上月出口放緩至近一年來最差，但仍好過市場預期。政府統計處公布，本港1月出口按年增長0.1%，貨值3,891.41億元，市場原先預期為跌2.9%；期內進口由跌轉升0.5%，好過預期的跌2.7%，貨值有3,870.63億元。整體貿易順差錄21億元，較預期的90億元逆差為好，相等於商品進口貨值的0.5%。

輸往美國商品增逾14% 期內，輸往亞洲的整體出口貨值升0.4%，其中越南和新加坡各升73.9%和41.6%，日本和菲律賓則升14.3%和13.7%。由於擔心貿易戰爆發廠商提早出貨，輸往美國出口貨值上月都升14.8%。不過，輸往印度、馬來西亞和內地的整體出口貨值卻錄得跌幅，分別跌22.3%、17.7%和2.1%。

進口貨值方面，上月來自法國、馬來西亞、越南、英國和台灣都上升，升幅分別為1.41倍、52.7%、48.4%、42.6%和38%。另一方面，來自南韓、美國和內地的進口貨值錄得下跌，分別跌18.8%、16.2%和8.9%。

盤點期內一眾貨品的出口貨值表現，錄得升幅的有「辦公室機器和自動資料處理儀器」和「個別工業專用機械」，增幅有40.6%和97.8%。另一方面，「電動機械、儀器和用具及零件」和「通訊、錄音及音響設備和儀器」的整體出口貨值跌2.2%和8.1%。

至於同期進口貨值錄得升幅的貨品，包括「辦公室機器和自動資料處理儀器」和「動力產生機械及儀器」，分別升52.7%和40.1%。

港府發言人表示，1月商品出口貨值的按年增長放緩，部分原因是與農曆新年時間年年有所不同所致。展望未來，儘管外圍的不確定因素，特別是貿易保護主義升溫，繼續影響香港的出口表現。不過，環球經濟穩定增長，加上國家多項提振內地經濟措施，應會為本港外貿提供支持。