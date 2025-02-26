大淡友：標指難越6100

美股近日有所回調，主要受累於經濟前景不確定以及對通脹前景的擔憂。作為「美股大淡友」的摩根士丹利投資總監Michael Wilson亦不願錯過「攞彩」的機會，直指今次大市回調的主因在於市場對經濟增長預期下降，又謂去年已預測標指阻力位在6,100點，「如今證明該阻力位目前難以突破」。

移民關稅政策累經濟 Wilson解釋，股市目前的走勢，反映出高利率可能對經濟的潛在增長構成壓力。他亦進一步補充指，雖然近期美債孳息率有所回落，但這種回落是伴隨着經濟預測下調，因此對股市並無利好作用。除了利率高企以外，其他拖累經濟預期的因素包括美國新一屆政府限制移民、以關稅為主導的政策取態，以及政府效率部（DOGE）動作頻頻。

外媒引述消息指，美國聯邦政府正醞釀新一輪大裁員，涉及人事管理局（OPM）在內的政府部門。截至目前，由馬斯克主導的DOGE已經削減約9,500個聯邦政府職位，這些人員未來料將轉化為推升失業率的因素。

翰亞投資首席經濟學家Ray Farris亦指出，最近美國長遠通脹預期有所上升，反映消費者預計關稅將引發持久的通脹，而非暫時的物價走高。他表示，如果情況持續，那麼即使消費增長放緩，聯儲局也難以減息，並稱︰「總統特朗普的關稅政策將如何應對這些擔憂還有待觀察。我們傾向於認為他將在未來幾個月內堅持提高關稅的計劃。」

道指低開 納指曾跌240 美股3大指數周二早段偏軟，道指曾跌36點，報43,424點；標指跌35點，報5,948點；以科技股為主的納指跌240點，報19,046點。美國公布2月諮商會消費信心指數報98.3，低過預期。

另外，美國去年12月標普/Case-shiller 20大城市樓價指數經季調後按月升0.52%，高過預期。樓價以及住屋成本上升，仍然是導致美國通脹壓力的主要引擎之一。