中國500強民企總值56萬億 房企絕迹10大

胡潤研究院統計的「2024胡潤中國500強」名單出爐！首500大的中國非國有企業總市值達56萬億元（人民幣‧下同），按年升13%，並超過上海證券交易所上市公司總市值的九成，其中有72間企業市值已達到1,400億元。

首10大企業大多從事科技及網絡相關產業，而房地產行業已由5年前第一大行業，跌出10大，反映內地經濟走向。

上市企佔86% 深交所最多 500間企業平均市值達1,115億元，按年增加115億元。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，上榜的企業是中國經濟的中流砥柱，其年銷售額合計超過30萬億元，超過廣東、上海和北京全年地區生產總值（GDP）的總和，員工總數更是超過1,350萬人。

他指，在過去一年中，最多工業產品、半導體以及軟件與服務的企業新上榜，相關行業崛起，反映中國經濟在高端製造業和數碼經濟範疇強勁的發展勢頭。至於落榜企業數量最多的是醫療健康行業，尤其是醫療器械領域，以及消費品行業，反映有關市場競爭加劇、行業結構調整和外部環境變化下的階段性挑戰。