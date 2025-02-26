中國500強民企總值56萬億 房企絕迹10大
胡潤研究院統計的「2024胡潤中國500強」名單出爐！首500大的中國非國有企業總市值達56萬億元（人民幣‧下同），按年升13%，並超過上海證券交易所上市公司總市值的九成，其中有72間企業市值已達到1,400億元。
首10大企業大多從事科技及網絡相關產業，而房地產行業已由5年前第一大行業，跌出10大，反映內地經濟走向。
台積電以6.98萬億元市值，再次蟬聯中國市值最高民營企業，騰訊控股(00700)以3.42萬億元市值穩居第二，按年升5,700億元，字節跳動排第3名，市值按年升2,300億元至1.63萬億元。華為重返10大行列，以6,800億元市值排第10，按年增加1,100億元。
上市企佔86% 深交所最多
500間企業平均市值達1,115億元，按年增加115億元。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，上榜的企業是中國經濟的中流砥柱，其年銷售額合計超過30萬億元，超過廣東、上海和北京全年地區生產總值（GDP）的總和，員工總數更是超過1,350萬人。
他指，在過去一年中，最多工業產品、半導體以及軟件與服務的企業新上榜，相關行業崛起，反映中國經濟在高端製造業和數碼經濟範疇強勁的發展勢頭。至於落榜企業數量最多的是醫療健康行業，尤其是醫療器械領域，以及消費品行業，反映有關市場競爭加劇、行業結構調整和外部環境變化下的階段性挑戰。
值得留意的是，名單上86%是上市公司。當中，深圳證券交易所為大贏家，佔137間，上交所及香港交易所(00388)分別有122間及106間。至於近期人氣急升的人工智能（AI）公司DeepSeek榜上無名。胡潤解釋，DeepSeek在榜單截止之後才打入全球市場，而今次榜單截止日期為去年11月15日。
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