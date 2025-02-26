深圳今年GDP目標增5.5% 高於京滬

今年中國面臨更嚴峻挑戰之際，各地方政府仍要為經濟保衞戰定下明確目標，惟多地交出的經濟增長目標普遍出現下調，包括去年增速跑贏全國水平的深圳，預期今年地區生產總值（GDP）增長5.5%，比去年的5.8%增速放緩。不過，中央財政加大支出可望推動需求，4%赤字率更幾乎已成為市場共識。

深圳市政府昨發布工作報告，提及今年主要預期目標，例如地方一般公共預算收入增長3%，居民收入增長和經濟增長同步，居民消費價格漲幅2%左右，新增就業20萬人。按深圳GDP目標，較北京、上海略高，兩者今年增長目標均為5%左右。

巴克萊料華赤字率升至4% 繼各地陸續公布今年經濟目標之後，投資大行更關注下周出爐的國務院工作報告。巴克萊在報告指，具體關注3個重點包括今年增長目標、通脹目標及財政預算，主要涉及財政赤字、特別國債以及地方政府專項債務額度。據該行預測，今年官方經濟增長目標設在5%以穩定市場預期、通脹率或降至約2%，財政赤字率將從2023至2024年的3%進一步提高到4%，同時地方政府專項債務額度將提高到4萬億至4.5萬億元（人民幣‧下同）。

隨着提升赤字率成為市場共識，巴克萊認為，預算以外的特別國債規模及財政刺激措施組合，將成焦點，目前預估當局今年增發一萬億至兩萬億元的特別國債。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤亦料，政府將把一般公共預算赤字率設定在4%左右；超長期特別國債發行規模也是約兩萬億元，以支持消費品「以舊換新」、企業設備更新和長期重點專案。該行高級中國經濟學家張寧相信，政府將加大對消費及居民部門的財政支出，包括將「以舊換新」補貼規模擴大一倍以上、設立生育和育兒補貼計劃、提高城鄉居民基礎養老金支付水平及政府對基本社保的財政補助。