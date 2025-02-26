廣東發債307億收購土儲

惠及19城市86項目 專家：助改善供給結構 內地首批由地方政府專項債收購閒置土地的規模高達307.18億元（人民幣‧下同），廣東省繼多地密集徵集收儲項目之後，省財政廳本周正式發布有關今年地方政府專項債券第八及九期發行通知，所得資金擬用於回收該省共19個城市上報的86個土地儲備、回收閒置存量土地項目，外界視此舉為內地打響發債收儲大招的「第一槍」，亦是今年樓市止跌回穩的關鍵措施之一。

總投資額473億 九折收儲 房地產研究機構中指研究院認為，廣東省率先發債把資金用作收購存量土地，將成為全國首例。投資額度上，本次專項債涉回收86個項目，計劃總投資額需約473.3億元，項目擬發行專項債總額為433.2億元，今次經兩期專項債將籌307.18億元，佔比約七成。其中，以廣州發行60.5億元居首位。

據中指院監測，從部分徵集項目的公示時間，到廣東省財政廳披露發債安排，相隔時間最短半個月左右，顯示廣東省落實收儲政策提速。兩期債券招標日為本周四，下月3日起計息，期限分別為「5+2年」及7年，利息均按年支付。中指院指，債券發行後資金料逐漸落位，將加速對應項目的收儲工作，可為其他地區推進專項債收購土儲提供參考。

收儲定價方面，中指院認為，各地擬收儲價格與土地出讓成交價之間的折扣多在九折左右。不過，新政推進節奏和落實情況以至效果仍存變數，中指院強調，雖然本次廣東省率先示範為市場釋放更積極的信號，但首批收購的存量土地約九成以上為地方國企的地塊，未來能否提高土地資源利用率、帶動市場進入新循環，還需持續觀察。

作為內地經濟第一大省，廣東在新春後創先河發債收儲，但深圳及東莞暫時未見項目入選。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉補充，在今年新增發行專項債的額度內，如果首批收儲專項債的限額沒用完，還可能有第二批、第三批。對樓市而言，從源頭降庫存，有利引導預期，傳導至下游商品房價格和銷售的穩定；收回地塊不管是調整規劃再出讓，或用作保障性住房或公共用地，均有利改善供給結構，還有利緩解開發商資金鏈。

投行中金指，內房股股價初現修復迹象，年內後續或仍具向上空間。因今年是房地產行業實質性進入去槓桿、去庫存的第一年，總基調首先是一個下行趨勢的緩和，其次才看產能修復的節奏。

然而，中國人民銀行「放水」期待再落空，昨進行的中期借貸便利（MLF）規模僅3,000億元，對沖上周到期MLF後，即縮量續做「收水」2,000億元；同日進行3,185億元7天期逆回購操作，亦淨回籠1,707億元。惟上月人行已開展1.7萬億元買斷式逆回購，金額遠高於首兩個月MLF累計縮量水平。

監管傳嚴查中企赴港集資 臨近月結，人民幣匯價回落，官方中間價昨報7.1726兌每美元，單日跌9點子。在岸人民幣下午4時報7.2641，下跌157點子。為免資本流出對人民幣構成壓力，市傳中國監管部門近期加強中企赴港上市集資的資金監管，嚴查對外投資。若募集資金需用於海外發展，需明確資金用途，並提前獲國家外匯管理局的確認。中國社科院金融研究所預計，人民幣匯率面臨壓力，但年內跌穿7.5算機會率低。

今年廣東省政府專項債項目