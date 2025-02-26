高盛睇好太地新地 削九倉目標價13%

市場對港府新一份財政預算案會否激活樓市交投屏息以待之際，投行高盛維持今年本港樓價回升5%的預測不變，主因隨着聯儲局減息預期升溫，本港由第二季開始按息有機會下調，並同意外界觀點指住宅是首個見底回穩的板塊。