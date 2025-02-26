高盛睇好太地新地 削九倉目標價13%
市場對港府新一份財政預算案會否激活樓市交投屏息以待之際，投行高盛維持今年本港樓價回升5%的預測不變，主因隨着聯儲局減息預期升溫，本港由第二季開始按息有機會下調，並同意外界觀點指住宅是首個見底回穩的板塊。
轉估商廈租今年跌5%
惟該行仍看淡寫字樓前景，稱考慮到空置率高企及新供應陸續登場，將寫字樓租金預測由升2%變為跌5%，是連續兩年跌幅高達5%。
該行最新將太古A(00019)目標價調升11.3%至89元，主因股價對資產淨值的折讓只有20%，該企唯一風險是本港辦公室市道復甦較預期緩慢，以及商務旅行需求不如預期，影響租金和收入表現。
恒指挫 北水掃貨220億
回看大市表現，市場開始消化美國的「禁投令」，恒指昨以全日最低位22,716點開市，其後跌幅收窄，收報23,034點，跌307點，成交金額3,295億元。北水淨流入220億元，按日增逾60%。
市場對今日預算案會否公布提振股市措施有一定憧憬，此前瑞銀稱，香港交易所(00388)上周的優化股份交收費用結構，可令股票收窄買賣價差，促成更多成交金額較小的交易，雖然短期對集團收入影響有限，但還是可平衡所有交易規模的費用成本，故予其目標價351.8元，評級「中性」。港交所昨收跌0.52%，公司將於周四公布業績。
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