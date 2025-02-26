蜜雪孖展累錄1.58萬億封王
內地茶飲品牌蜜雪冰城母企蜜雪集團(02097)在港招股今日「截飛」，綜合券商數據，至昨日累計為其借出逾1.58萬億元孖展，相當於公開發售集資3.45億元計，超額認購逾4,590倍，料膺本港新股史上「認購王」。
景順QQQ入場費$4050
以孖展認購額計，已超越新股史上「凍資王」，即2021年2月上市、凍資1.26萬億元的快手(01024)。不過，新股結算平台FINI自2023年推出後，券商不用再為全額預付所認購股份金額，包括超購部分，只須預繳公開發售部分中獲配發最高股數的金額，而且在分派股份後才交認購金額，整個新股認購過程已再沒有大額資金遭「凍結」，故現時認購新股的金額與以往的凍資是不一樣概念。
另外，人氣美股交易所買賣基金（ETF）景順QQQ(03455)今日掛牌，為本港首隻海外主動型ETF在港發行聯接ETF。
QQQ追蹤納斯達克100指數，據文件，截至周二，其以港元計的每單位資產淨值為4,050.01元，每手一股，入場費約4,050.02元。另設美元及人民幣櫃台，每單位資產淨值分別為520.83美元及3,780.44元人民幣。
再有內地A股公司計劃來港上市，已在深圳掛牌、市值約362億元人民幣的智能裝備公司先導智能向聯交所遞交上市申請，早前有傳其擬集資5億美元（約39億港元）。
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