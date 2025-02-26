蜜雪孖展累錄1.58萬億封王

QQQ追蹤納斯達克100指數，據文件，截至周二，其以港元計的每單位資產淨值為4,050.01元，每手一股，入場費約4,050.02元。另設美元及人民幣櫃台，每單位資產淨值分別為520.83美元及3,780.44元人民幣。