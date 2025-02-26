栢慧豪廷銀主盤10年貶一成

拍賣場上連錄成交，環亞物業拍賣昨售出6項物業，半數屬銀主住宅，包括天水圍栢慧豪廷高層單位，以408萬元拍出，較近10年前購入價帳面貶值約10%。

昨日拍賣會約80人出席，上述為8座高層A室，實用面積約510方呎，原則兩房間隔，1月曾開價395萬元，是次減價20萬元推出，搶高約8.8%成交，呎價約8,000元。原業主2015年中以454萬元購入，成交價低估價約17.4%。

旺角單幢樓回報8.7厘 同場售出屯門居屋富健花園5座中層E室銀主盤，實用面積約431方呎，累減70萬元後，已補價自由市場開價198萬元，獲3至4組客爭購，搶高約22.7%，售價243萬元，呎價約5,638元，低銀行估價約34%。土瓜灣東海大樓高層K室銀主盤，以280萬元拍出，高開價42萬元，呎價約7,977元。

旺角建興大廈中層業主盤，現為兩個套房，搶高20萬元，以248萬元連租約沽，呎價約11,071元，以月租約1.8萬元計，回報率約8.7厘。同場售出兩項車位物業。

二手市場連錄蝕讓。中原劉俊杰稱，大圍柏傲莊I的3B座高層D室一房戶，減價至680萬元易手，呎價約20,795元，約5年帳蝕約169萬元，貶值約19.9%。該行黎宗文指，同區金禧花園4座中層兩房戶，議價後以466.9萬元沽，呎價約13,732元，約8年帳面跌價約21.1萬元。世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山中心3座中層C室以484.8萬元售出，約4年帳面貶值約16.3%。