九展重建擬削住宅增酒店

九龍灣國際展貿中心有新發展方案，最新向城市規劃委員會提交申請，擬重建作私宅及酒店綜合項目，提供1,494伙住宅及720間客房，總樓面約178.72萬方呎。

項目同時提供兩幢樓高28層的商業大廈及混合用途大樓，涉及面積約107.73萬方呎，用作寫字樓、酒店、工業展覽館及社福設施等用途。

資料顯示，上述地盤曾於2023年獲批重建為3幢商業大樓，去年再遞交提供1,881伙私宅的方案，惟最終撤回申請。相比對上方案，今次私宅比例明顯減少，涉及住宅樓面縮減約23.2%，伙數亦減少387伙。反觀，非住用樓面大增約96.2%，增設的酒店部分佔約25.83萬方呎。

西營盤舊樓申強拍 此外，土地審裁處收到今年第二宗強拍申請，為西營盤第三街151至153號舊樓物業，地盤重建價值4,640萬元。文件顯示，地盤佔地約2,288方呎，物業落成於1955年，申請人平均持有項目約70%業權。