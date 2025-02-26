南首周六發售 Belgravia Place II暫收1280票

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，即將發售單位包括120伙一房戶及61伙兩房戶，實用面積258至351方呎，折實售價409.95萬至728.64萬元，呎價約15,591至20,902元。折後有134伙售價不多於600萬元。據悉截至昨午6時，累錄逾3,300張入票，超額約17倍，明日下午7時截止認購。

Blue Coast II開新示範戶 同系的長沙灣Belgravia PlaceII，搶先於周五首輪發售148伙，折實售價408.78萬元起。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目截至昨晚錄約1,280張入票，超額認購約7.6倍。

他續稱，項目特色單位部署短期招標推出，其中2座30樓1室套四房戶，實用面積807方呎，連585方呎平台，呎價有望創項目新高。

長江實業營業部首席經理郭子威稱，價單兩房及三房各佔約一半，折實售價922.3萬至1,959.4萬元，呎價約19,881至25,254元，平均呎價約22,282元。集團營業部副首席經理楊桂玲稱，兩房開放式廚房無改動示範單位，實用面積446方呎，昨起開放予公眾參觀。

其他市區樓盤昨日不乏成交，建灝地產旗下南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，昨招標售出7座頂層A室連天台特色戶，實用面積1,214方呎，套三房設私人升降機大堂，連車位售4,380.48萬元，呎價約36,083元。

林達民稱，Belgravia PlaceII入票客源主要來自九龍區。 Blue Coast II兩房示範戶參照3座28樓D室搭建。左為郭子威，右為楊桂玲。 Coasto今日率先標售8伙特色戶。