南首周六發售 Belgravia Place II暫收1280票
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，昨公布首輪銷售安排，落實本周六盡推首兩張價單共181伙，折實平均呎價約18,204元。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，即將發售單位包括120伙一房戶及61伙兩房戶，實用面積258至351方呎，折實售價409.95萬至728.64萬元，呎價約15,591至20,902元。折後有134伙售價不多於600萬元。據悉截至昨午6時，累錄逾3,300張入票，超額約17倍，明日下午7時截止認購。
Blue Coast II開新示範戶
同系的長沙灣Belgravia PlaceII，搶先於周五首輪發售148伙，折實售價408.78萬元起。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目截至昨晚錄約1,280張入票，超額認購約7.6倍。
他續稱，項目特色單位部署短期招標推出，其中2座30樓1室套四房戶，實用面積807方呎，連585方呎平台，呎價有望創項目新高。
此外，長實集團(01113)香港仔黃竹坑站港島南岸第3C期Blue Coast II，昨公布新一輪發售，周六以先到先得形式發售97伙價單單位，下周一再招標推出23伙四房雙套房戶。
長江實業營業部首席經理郭子威稱，價單兩房及三房各佔約一半，折實售價922.3萬至1,959.4萬元，呎價約19,881至25,254元，平均呎價約22,282元。集團營業部副首席經理楊桂玲稱，兩房開放式廚房無改動示範單位，實用面積446方呎，昨起開放予公眾參觀。
Coasto盡推60伙現樓
另外，宏安地產(01243)已屆現樓的鴨脷洲Coasto，亦落實周六首輪發售60伙。該公司執行董事程德韻稱，是次盡推首兩張價單所有單位，折實價381.6萬元起。該盤今日率先招標發售8伙特色戶。
其他市區樓盤昨日不乏成交，建灝地產旗下南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，昨招標售出7座頂層A室連天台特色戶，實用面積1,214方呎，套三房設私人升降機大堂，連車位售4,380.48萬元，呎價約36,083元。
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