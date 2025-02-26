13新盤速起動 趕財案後開賣

雷霆（左）預計，YOHO WEST PARKSIDE會延續同系列第1期的暢旺銷情。右為胡致遠。

YOHO WEST PARKSIDE開價 上然1期上樓書 市場憧憬財政預算案有利好樓市消息，多間發展商聞風起動，紛紛偷步推盤。據統計，有至少13個樓盤於預算案後隨即賣樓，合共推售超過770伙單位，為近5個月規模最大。新鴻基地產( 00016 )天水圍YOHO WEST PARKSIDE剛獲批預售，更罕有地同日一口氣上載樓書，將示範單位曝光及開價，全速為賣樓作準備。

新地副董事總經理雷霆表示，項目推出首張價單涉及105伙，連回贈計折實平均呎價約10,868元，定價與上期差不多，可形容為「超級性價比」，相信可延續上期的銷情。近期股市帶動樓市氣氛，市場多個新盤銷情不俗，預計未來數個月一手市場持續暢旺。

天水圍項目首批302萬起 新地代理總經理胡致遠稱，首批囊括14伙一房戶、65伙兩房戶及26伙三房戶，實用面積303至679方呎。價單主要提供建築期付款方法，可享最高5%折扣優惠，若買家於180天內提前付清樓價，可額外獲得4%現金回贈。扣除所有折扣及回贈後，折實售價介乎約302.5萬至約1,040.7萬元，呎價約9,670至15,858元。

首批共有17伙折實價低於400萬元，入場戶為第1A座5樓A6室，屬實用面積303方呎一房戶，折實呎價約9,982元。若撇除回贈計，首批折實平均呎價約11,321元。

樓書顯示，今期為一座樓高38層的住宅大樓，提供525個單位，戶型涵蓋一房至四房，實用面積267至1,072方呎，當中，主打的兩房單位佔供應逾半。項目預計關鍵日期為2026年9月30日。

發展商昨首度開放兩個無改動示範單位予傳媒參觀，其中兩房戶型參照第1A座36樓A5室搭建，實用面積447方呎，設開放式廚房，外連露台及工作平台。另有三房示範單位，今日起對公眾開放，明日開始收票。資料顯示，同系列第1期YOHO WEST於2023年11月推出首批280伙，當時折實呎價約10,888元。

全新盤傾巢而出。萬科香港的大埔馬窩路住宅項目上然，上載第1期項目的樓書至官方網站，為一座樓高17層的住宅大樓，提供403伙，主打的兩房單位佔約四成。

該公司董事總經理周銘禧表示，今期單位實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，另設有特色戶。項目預計關鍵日期為2026年7月31日。

YOHO WEST PARKSIDE無改動兩房示範單位參照第1A座36樓A5室而建，實用面積447方呎。 上然第1期 周銘禧（左）指，上然第1期有望於首季推出市場，單位實用面積由214至961方呎。 YOHO WEST PARKSIDE