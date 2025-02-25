股市估市：恒指仍有力挑戰26000點

恒生指數上星期曾在23,000點關口前整固，上周五由A股帶動下發力，向上突破去年10月高位的23,241點。恒指昨日一度向上，高見23,688點，重回2022年初水平，儘管收市倒跌136點，惟整體走勢向上，高低位向上移，而且收市亦能守於前頂收市位，因此走勢未能斷言是見頂。

美股或調整 資金流減弱 此外，恒指2022年初游走於22,600至25,000點區間，只要目前向上趨勢不變，恒指有望一如當年繼續挑戰25,000點。年初預測2025年走勢時，曾預計高位是26,000點，相對於恒指市盈率為12倍，可先以此作為目標。

另方面，美股有減弱趨勢，一方面美股資金流減弱，美股借勢調整。隨着散戶和機構買家失去動力，美股正測試過去數月的橫行區支持。專家認為，季節性趨勢將導致養老基金的資金流「枯竭」，系統性基金未來一個月或拋售610億美元美股資產。而特朗普上場後的關稅政策、移民法收緊等，都對經濟構成壓力，亦造成投資者估計美國下半年經濟放緩。

此外，有3位聯儲局官員上周共同發出警告稱，特朗普政策的不確定性可能擾亂聯儲局的減息計劃。官員一致認為，美國通脹逐步降溫為聯儲局進一步減息提供可能性，但特朗普政策的不確定性可能對這一前景產生重大影響。

美國1月個人消費開支（PCE）物價指數在周五公布，市場預估核心PCE將按月增0.4%，在此情況下聯儲局今年恐叫停減息。

基本上，投資者認為美國今年減息的次數已大幅減少，假如市場風險胃納突然調整，而美國息口被認為處於高位一段時間，相信將再次出現大規模資金轉到貨幣基金的情形，而美股將面對非一般幅度的調整。本周剛巧是英偉達（Nvidia）公布其2024財年第四季財報，作為全球目前市值前二的大公司，並在標普500指數中的權重達6.3%，相信投資者將高度關注。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒