YOHO WEST PARKSIDE布局圖曝光

胡致遠指，YOHO WEST PARKSIDE戶型多元化，迎合年輕家庭需求。

新地代理總經理胡致遠稱，今期為1座樓高46層的住宅大樓，提供525伙，標準分層單位佔整體約96.6%，共設有8種戶型，涵蓋開放式至三房一套間隔，部分設開放式廚房，另提供特色戶。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，價單4號涵蓋32伙一房戶、71伙兩房單位及18個平台特色戶，實用面積由245至446方呎，折實價347.2萬至625.73萬元，折實呎價約11,210至15,301元。是次首推平台特色戶、兩房連梗廚單位，以及景觀更佳的高層戶。

Blue Coast II出新價單 長實集團( 01113 )的香港仔黃竹坑站港島南岸第3C期Blue Coast II，昨加推價單第5號共62伙，折實平均呎價約22,781元。該集團營業部首席經理郭子威稱，加推兩房戶及三房戶各佔31伙，折實售價922.3萬至1,795.9萬元，呎價約20,679元起。今批單位加價約2%，部署最快本周展開新一輪銷售。

該集團營業部副首席經理楊桂玲表示，項目更新首4張價單，當中65伙提價約1.3%。由3月1日至31日期間購買項目指定兩房戶或三房戶，可分別獲贈價值約3.8萬元或6.8萬元的足金金磚。

此外，萬科香港旗下大埔馬窩路項目命名為上然。該公司董事總經理周銘禧料，項目短期上載樓書，最快首季推出第1期，涉及403伙。