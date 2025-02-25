新盤概況：Belgravia Place II周五賣148伙 南首加推118單位
市區全新盤搶閘於財政預算案後開售。雙盤齊發的恒基地產(00012)，旗下長沙灣Belgravia Place第2期，連續兩日加推單位，昨推出價單第3號，涉及30伙，折實平均呎價約16,438元，較上一批高約3%，並公布項目周五作首輪銷售，盡推首3張價單全數148伙。
恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民稱，新加推單位涵蓋12伙一房戶、12伙兩房戶及6伙三房戶，折實售價438.12萬至874.8萬元，呎價15,860至17,154元。
同系的馬頭角南首，昨加推價單2號，涉118伙，折實平均呎價約18,652元，較首批高約7%。項目有望於周末作首輪銷售。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，新一批主要屬高層戶。項目過去3日累收逾2,700張入票，按首兩張價單共181伙計，暫錄超額認購約14倍。
該公司副總經理李菲茹稱，價單2號涵蓋83伙一房戶及35伙兩房單位，折實價415.56萬至728.64萬元，折實呎價約16,107至20,902元。
Coasto預告加價最少8%
宏安地產(01243)的鴨脷洲Coasto，短期上載最新銷售安排，很大機會周六以價單形式作首輪銷售。該公司執行董事程德韻稱，明日率先招標發售8伙特色單位，會視乎首輪銷情再考慮加推，惟稍後加推的價單3號，將有約8至10%加價空間。中原按揭及中原地產為買家提供按揭優惠。
新世界發展(00017)的北角皇都昨連沽3伙，單日吸金逾4,472萬元。建灝地產的赤柱ONE STANLEY，以2,450萬元招標售出第5座地下B室兩房花園特色戶，呎價約29,376元。
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