新盤概況：Belgravia Place II周五賣148伙 南首加推118單位

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民稱，新加推單位涵蓋12伙一房戶、12伙兩房戶及6伙三房戶，折實售價438.12萬至874.8萬元，呎價15,860至17,154元。

同系的馬頭角南首，昨加推價單2號，涉118伙，折實平均呎價約18,652元，較首批高約7%。項目有望於周末作首輪銷售。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，新一批主要屬高層戶。項目過去3日累收逾2,700張入票，按首兩張價單共181伙計，暫錄超額認購約14倍。

該公司副總經理李菲茹稱，價單2號涵蓋83伙一房戶及35伙兩房單位，折實價415.56萬至728.64萬元，折實呎價約16,107至20,902元。