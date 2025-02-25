投資者搶購蝕讓貨

尚璽開放式貶45% 愉景新城兩月平51萬 財政預算案公布前夕，投資者加快入市步伐，搶購蝕讓單位。旺角尚璽一個開放式單位劈價至220萬元連租約售出，做價創項目新低，近7年帳貶約45.7%。荃灣愉景新城兩房連裝修戶，獲同類買家即睇即買，成交價568萬元，遲買約兩個月平51萬元，單位約8年帳面跌價約8.4%。

利嘉閣甘尚德表示，上述尚璽低層C室，實用面積約158方呎，叫價250萬元放售，投資者無樓睇情況下，獲減價30萬元承接，呎價約13,924元。據悉，原業主2018年6月以約405.3萬元一手買入，當時呎價高逾2.56萬元，帳蝕185.3萬元，料屬項目蝕幅最大轉手個案。

新港城413萬沽 輸120萬 中原王春江稱，愉景新城6座高層C室兩房戶，附有裝修，實用面積約485方呎，叫價620萬元，減價52萬元後獲投資者購入，呎價約11,711元。他指，同座低數層同室單位，去年12月賣619萬元，最新做價再跌，原業主於2017年買入，因為想居於外區家人的附近，帳蝕52萬元離場。

港鐵上蓋大型屋苑損手吸客。該行胡耀祖指，馬鞍山新港城R座低層6室兩房戶，實用面積約337方呎，議價後以413.8萬元沽，呎價約12,279元。原業主持貨約6年帳蝕約120.2萬元，貶值約22.5%。

青衣單日連錄3宗蝕讓。利嘉閣彭錦添稱，藍澄灣6座中層兩房戶，實用面積約488方呎，原業主2023年購入，剛以468萬元易手，呎價約9,590元，期內帳面跌價約16.4%。同日明翹匯及房協偉景花園都錄貶值個案。

半新盤繼續重災。美聯黃國輝指，大埔天鑽1座高層A室三房戶，議價後以912.8萬元成交，呎價約12,058元，原業主約5年帳面虧損約189.7萬元。中原何文俊稱，將軍澳日出康城MALIBU的3A座高層E室兩房戶，減價約7%，成交價788萬元，呎價約13,681元，近7年帳蝕87.6萬元。

景林邨一個月蝕兩轉 同區公屋一個月內「連蝕兩轉」。香港置業劉浩勤表示，景林邨景櫚樓中低層單位，月初時於已補價自由市場曾以282萬元沽，交易取消後，剛以290萬元重售，呎價約8,309元，近6年帳貶約33.8%。

市場最新蝕讓成交個案