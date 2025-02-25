簡訊一覽
●美圖公司(01357)股價今年累飆超過一倍，聯交所資料顯示，該企創始人蔡文勝於2月18日、19日、21日減持公司股份合共9,905萬股，每股均價介乎6.4256至6.5628元，估計合共套現約6.4億元，持股量由23.02%降至20.62%。
●寧德時代的勁敵中創新航(03931)發盈喜，預告去年淨利潤增長約80至100%。
●達芙妮國際(00210)發盈喜，料去年純利增長不少於約60%。
●中銀航空租賃(02588)上周五向波音購買5架737-8飛機，並與加勒比海國家多明尼加的航空公司Arajet就最多5架飛機訂立長期租賃合約。
●通用航空製造商協會（GAMA）報告顯示，美國小型飛機生產商西銳(02507)去年共交付731架飛機，創歷史新高，成為全球最多。
●消息指，滙豐控股(00005)準備發行額外一級資本（AT1）永續債券10億美元，指引票面息率為7.5厘，以強化資本基礎和補充一般營運資金。
●速騰聚創(02498)預告，去年收入增長約45.5至49.1%，虧損縮窄約88至90.1%，原因包括激光雷達產品銷量增加1.09倍，用於ADAS（自動駕駛輔助系統）的激光雷達產品毛利率大幅提升。
●香港生力啤(00236)去年轉蝕2,009.6萬元，即下半年蝕5,771.4萬元，原因是行業銷量減少影響本港業務，確認一次性非現金減值虧損9,000萬元，期內本港啤酒銷量跌6%，跑輸大市，但出口銷量增長使香港業務整體銷量仍升2.9%。末期息維持每股5仙。
●新加坡1月份消費物價指數（CPI）按年升1.2%，漲幅較去年12月降0.3個百分點，跟市場預期擴至2.2%相反，創近4年低。
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