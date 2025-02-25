摩通估比特幣暫難炒上

2月初以來，比特幣（Bitcoin）大部分時間都在每枚10萬美元以下徘徊，靜待美國總統特朗普兌現其支持加密貨幣行業發展的政策舉措出台。投行摩根大通最新發表的報告則指，比特幣和其他加密貨幣正面臨需求疲軟的困境，且市場缺乏積極催化劑，導致加密貨幣價格持續走低。

外媒引述摩通分析師Nikolaos Panigirtzoglou表示，近期比特幣和以太幣等主流加密貨幣價格持續下跌，正是需求疲軟的直接體現，而需求疲軟背後有多重因素。首先，去年秋季比特幣價格大幅上漲後，部分機構投資者選擇獲利了結，導致市場拋售加劇；另特朗普支持加密貨幣的政策預計要到今年下半年才生效，這使得市場在短期內缺乏利好消息的推動。

他又稱，目前市場環境缺乏明確的催化劑，這讓投資者情緒更加謹慎。此外，動量驅動型基金的需求下降，也對加密貨幣市場造成進一步壓力。比特幣昨曾報96,032美元，以太幣曾報2,709美元。

現貨金價再創新高 企業消息方面，美國加密貨幣交易所Coinbase Global宣布，美國證券交易委員會（SEC）已撤銷對其的執法案件。這項決定被分析師視為對加密貨幣產業的長期利好，可能為其他類似案件樹立重要的法律先例。

特朗普的關稅政策，引發市場對經濟和通脹前景的擔憂，刺激國際金價迭創新高。昨日現貨金曾報每安士2,956美元再創新高，分析指本輪整固過後，後市有望再嘗試上破3,000美元大關。