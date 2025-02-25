Apple斥近4萬億投資美國 道指高開

美股周一反覆，道指早段升221點，報43,649點；標指升30點，報6,043點；以科技股為主的納指升120點，報19,644點，其後倒跌。

蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁庫克上周晉見特朗普後，旋即響應其振興美國工業的大計，宣布4年內豪擲5,000億美元（約3.9萬億港元）投資美國，包括在共和黨票倉德州建廠生產Apple Intelligence的伺服器、擴充5個州的數據中心，並會增聘兩萬人研發晶片和人工智能（AI）等，以及在搖擺州密歇根州的首府、汽車行業捱打的底特律開「製造業學院」扶持製造業中小企。Apple股價周一曾升0.95%。

傳微軟取消建數據中心 正當DeepSeek券商令市場反思AI投入成本，TD Cowen發表報告，爆料燒錢搞AI的「先驅」微軟大舉取消美國數據中心的發展計劃，同時將海外投資預算相當大的一部分撥回美國。

弔詭的是，微軟屢稱雲計算設施緊絀拖慢相關收入增長。TD Cowen不排除是由於需求減弱，亦可能與OpenAI與日本軟銀集團關係愈趨密切有關。微軟無正面回應，僅重申本財年會斥800億美元擴充數據中心，股價曾跌1.95%。

英偉達（Nvidia）業績指引勢主宰美股後市，摩根士丹利持謹慎態度，但指舊一代架構Hooper的GPU（顯示卡）需求回升，採用新一代Blackwell架構的GB200生產有望逐步恢復，目標價152美元。市傳由於Blackwell系列需求強勁，台積電CoWoS-L先進封裝產能逾70%已被英偉達包下。英偉達早段曾升2.99%，台積電ADR（美國預託證券）則曾跌0.91%。

市傳特斯拉（Tesla）準備在內地更新軟件，部署全自動駕駛功能，股價曾升1.36%。

歐元回穩 德股做好 另邊廂，儘管德國2月份Ifo營商指數差過預期，大選結果明朗化，歐元兌美元曾升0.66%，高見1.0531，德國股市曾升0.97%；被特朗普痛罵已久的歐洲國家願意承擔更多防務，軍工股萊茵金屬曾升4.96%。