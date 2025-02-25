產經

中國賣地轉熱 滙豐：樓市現10見底迹象

針對內房市場止跌回穩的官方目標，與防範系統性風險的任務可謂一脈相承，外界大多認為內地樓市正重燃希望。滙豐環球研究更發表報告提出10項內地樓市見底迹象，外媒報道亦指，國資開發商又開始以溢價購買土地，或押注樓市勢將反彈。
內媒近日紛紛報道，多城土地拍賣市場迎來「開門紅」，房地產研究機構中國指數研究院亦稱，去年第四季以來，銷售端出現階段性修復之外，土地市場也迎來積極變化，北京、上海、深圳、杭州等熱點城市土拍升溫，多宗地塊拍出高溢價率。
昨日外媒引用中指研究院追蹤的至少10億元（人民幣‧下同）交易分析指，今年以高出起拍價至少兩成的售價計，相關地塊數量佔交易總數約37%，遠高於過去兩年全年僅錄14%及4.6%。且10筆交易中，有7筆的買家涉及國資企業，包括華潤置地(01109)、中國海外發展(00688)。潤置聯合體據報昨以12.3億元，競得東莞市一住宅地皮，溢價率僅7.33%。
由滙豐環球研究提出的10項內地樓市見底迹象之一，也是土地銷售急升。其餘是新屋銷售按年增長；樓價復甦，25個重點城市樓價按月上升；價格預期重設；外資參與；房屋持續竣工；房企更易獲得信貸；家庭風險胃納增加；樓市庫存逐步清理；租金平均回報率較中國10年期國債息率吸引。
該行指，隨着違約風險減低、金融穩定性加強及租務回報更具吸引力，樓市回穩基礎鞏固，行業對新政策刺激的依賴度較低，但逐步去庫存仍為行業復甦關鍵。
萬科獲借款料僅夠用
不過，萬科企業(02202)再獲大股東借款，在投行摩根大通眼中，只是「剛好夠用」。摩通指，此次貸款有助萬科減輕未來兩至3個月的違約風險。然而，萬科將於5月有另外46億元的債券到期，並在年底前有230億元債券到期。換言之，萬科的資金缺口或需由更多的股東貸款和資產出售來填補。
另一投行瑞銀亦指，今次再獲貸款對萬科流動性正面，但由於公司盈利仍受壓，故維持予其「沽售」評級及目標價2.6港元。
世茂債務重組下月聆訊
此外，市傳富力地產(02777)於本月初完成澳洲墨爾本西部市郊Footscray區域住宅開發地塊出售，擬由墨爾本當地華人開發商三聯置業（3L Alliance）接手，價格或涉約4,000萬澳元。世茂集團(00813)公布，境外債務重組計劃已獲所需的大多數計劃債權人批准。有關尋求高等法院對計劃的批准及裁決，將於下月13日進行聆訊。
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