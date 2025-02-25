中國賣地轉熱 滙豐：樓市現10見底迹象

針對內房市場止跌回穩的官方目標，與防範系統性風險的任務可謂一脈相承，外界大多認為內地樓市正重燃希望。滙豐環球研究更發表報告提出10項內地樓市見底迹象，外媒報道亦指，國資開發商又開始以溢價購買土地，或押注樓市勢將反彈。

內媒近日紛紛報道，多城土地拍賣市場迎來「開門紅」，房地產研究機構中國指數研究院亦稱，去年第四季以來，銷售端出現階段性修復之外，土地市場也迎來積極變化，北京、上海、深圳、杭州等熱點城市土拍升溫，多宗地塊拍出高溢價率。

由滙豐環球研究提出的10項內地樓市見底迹象之一，也是土地銷售急升。其餘是新屋銷售按年增長；樓價復甦，25個重點城市樓價按月上升；價格預期重設；外資參與；房屋持續竣工；房企更易獲得信貸；家庭風險胃納增加；樓市庫存逐步清理；租金平均回報率較中國10年期國債息率吸引。

該行指，隨着違約風險減低、金融穩定性加強及租務回報更具吸引力，樓市回穩基礎鞏固，行業對新政策刺激的依賴度較低，但逐步去庫存仍為行業復甦關鍵。

另一投行瑞銀亦指，今次再獲貸款對萬科流動性正面，但由於公司盈利仍受壓，故維持予其「沽售」評級及目標價2.6港元。