名創優品上季內地同店銷售看跌
內地零售市道仍未回復，預計於下月公布全年業績名創優品(09896)遭券商看淡。野村證券預計，名創優品去年第四季銷售額按年增26%，接近公司業績指引的增長25至30%下限水平，並低於該行原預測的29%；內地銷售額預測僅升10%，同店銷售更料會有低單位數跌幅。
野村又料，名創優品海外業務上季銷售按年增長49%，低於該行先前預測；全年經調整淨利潤預測為27億元人民幣，略低於指引及該行估計的28億元人民幣。展望今年內地同店銷售回升，但經營利潤受壓，維持其美國預託證券（ADR）「買入」評級，但削目標價4.98%至26.7美元。
瑞銀亦削名創優品ADR目標價7.14%至29.9美元，維持「買入」評級。該行指，該企內地業務的線下流量壓力，自去年下半年底起增加。
高盛則上調名創優品港股目標價8%至54元，主要基於內地同店銷售增長，但線下店舖人流壓力不小。另方面，海外市場或可交出45至50%按年增長的成績，符合公司早前指引。展望今年業績將受可換股債及永輝財務影響，故該行據此下調2024至2026年經調整淨利潤預測2至4%。
時代集團半年轉蝕6708萬
皮具生產和零售商時代集團(01023)截至去年底止中期轉蝕，2023年同期賺5,355.4萬元，本期淨虧損錄得6,708.3萬元，每股虧損6.96仙，中期息維持每股兩仙。
此外，運動及休閒衣履銷售商非凡領越(00933)旗下品牌Clarks，於今年踏入200周年，品牌已於2月21日在北京三里屯的Clarks旗艦店舉行慶祝活動，預料該品牌會為公司提供主要收入貢獻。
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