名創優品上季內地同店銷售看跌

野村又料，名創優品海外業務上季銷售按年增長49%，低於該行先前預測；全年經調整淨利潤預測為27億元人民幣，略低於指引及該行估計的28億元人民幣。展望今年內地同店銷售回升，但經營利潤受壓，維持其美國預託證券（ADR）「買入」評級，但削目標價4.98%至26.7美元。

瑞銀亦削名創優品ADR目標價7.14%至29.9美元，維持「買入」評級。該行指，該企內地業務的線下流量壓力，自去年下半年底起增加。

高盛則上調名創優品港股目標價8%至54元，主要基於內地同店銷售增長，但線下店舖人流壓力不小。另方面，海外市場或可交出45至50%按年增長的成績，符合公司早前指引。展望今年業績將受可換股債及永輝財務影響，故該行據此下調2024至2026年經調整淨利潤預測2至4%。