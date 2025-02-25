華地方債發行破紀錄

首兩月近1.7萬億 投行估再出招穩經濟 內地資金面再迎考驗，繼新春長假跨年套現需求、本月到期的中期借貸便利（MLF）之後，政府債發行開始提速，外媒統計指今年首兩個月截至上周五止，地方政府債淨繳款規模達1.69萬億元（人民幣‧下同），創同期新高，反映財政部儲彈藥穩經濟的目標並非口號。投行美銀相信今年中方經濟增長目標在5%左右，中金亦估政策基調之一，是實施更積極有為的宏觀政策。

華泰証券研究所在報告指，今年1月及2月政府債淨供給規模分別為9,292億元及1.66萬億元，其中，地方債佔逾4,000億元及1.24萬億元。這數據與上述外媒的統計相若，地方債相關規模共約1.69萬億元，意味較2023年同期的高位更超出逾40%之多。主導地方債發行節奏的原因，從發債用途不難發現，有一半用於置換隱性債務的地方政府再融資專項債，規模超過8,500億元。

人行逆回購放水1020億 另一外媒分析指，今年自1月中旬啟動發行以來，置換存量隱性債務的再融資專項債發行規模，甚至佔整體地方債發行額近60%。市場預計，今年地方債將陸續提前發行，用於置換存量隱性債務的再融資專項債有望加快發行。

中誠信國際研究院執行院長袁海霞分析指，地方債提速或為搶在下月兩會前的發行窗口，惟2月集中發行將加大銀行等金融機構配債壓力，對流動性形成一定擾動。

本周逆回購到期規模據報將升至1.52萬億元，其中周二、周三到期量均在5,000億元左右，即使本周政府債淨繳款規模略有回落，但周二、周三可能分別達2,380億元和1,510億元，加上跨月在即，或引來人民銀行加大對資金面的呵護力度，昨日人行進行2,925億元的7天期逆回購，即全日淨投放1,020億元，創本月單日最大「放水」規模。

10年債越1.8厘 人幣軟 地方債供給量提升，同時貨幣政策未見大規模放寬，中國10年期國債孳息率周一已重上1.8厘水平，觸及1.812厘，為逾兩個月來首次。安聯基金亞太區固定收益首席投資官曾崢指，雖說孳息率短期內上漲空間較小，但相比一年前，短期內下降的空間更小，而下周內地重量級政策會議可能觸發債市的新一輪反彈。

中金亦認為，下周二及三在北京召開的重量級會議政策基調包括穩物價、擴內需，並建議重點關注今年增長、物價、赤字率等關鍵目標；同時要關注穩就業、促進消費、房地產、地方化債等領域的進展。從各地公布的經濟增速目標看，整體加權平均增長目標為5.3%，通脹目標方面，多數省份從「3%左右」調整至「2%左右」。

美銀料，政府工作報告可能誓言進一步減息和降準，預計人行將進一步減息，但其首要任務為維持人民幣匯率穩定，料對減息構成制約，今年減息幅度可能不超過0.3厘。該行亦指，內地可能推更多財政政策，官方赤字率目標可能從去年的3%提高到最少3.8%。人民幣中間價昨降至7.1717兌每美元，惟人民幣即期匯率高開154點子，曾報7.24，之後回落至7.251；人民幣離岸價亦於午後大幅回調至7.2541。

內地今年首兩月地方債發行大增