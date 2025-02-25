逾半中小企冀預算案予資金融資支持

星展銀行（香港）公布最新一項《中小企業脈搏調查》，探討本地中小企業在即將公布的2025/26年度香港財政預算案之取態和未來發展重點。調查發現，約一半受訪中小企對今年香港和內地的經濟前景持中性預測，兩者分別為51%及49%。

調查顯示，56%香港中小企冀從財政預算案中獲得資金和融資支持，以及希望更容易獲得商業貸款支持；有32%期望政府協助拓展亞洲和中東等新市場，以及進行商業配對和構建網絡；28%則尋求科技和創新方面的支援。

有六成受訪者表示，營運成本是最大關注點；其次是地緣政治的不確定性和經濟波動，各佔52%；而獲得資本和融資渠道則佔33%。

儘管面臨以上挑戰，但52%受訪者預期未來12個月內可實現業務增長，28%則預期業務可保持穩定。中小企業的首要任務是確保穩定的現金流量和管理成本（76%），緊接是拓展新市場（56%）和營銷及品牌推廣（31%）。值得留意的是，今年更多本地中小企（23%）與去年相比（14%）更會優先考慮在業務營運中實踐可持續發展。

66%首要目標拓內地 此外，當被問及對銀行合作夥伴支持其業務的最大期望時，受訪中小企首先提到了簡化和高效的數碼銀行平台、專業的客戶經理提供支援與指導，以及取得具競爭力的融資方案（例如貸款、信貸額度）。

在市場拓展方面，內地（66%）仍是香港中小企的首要目標市場，其中大灣區佔45%，而其他亞洲市場（57%）和歐洲（22%）也在其擴張計劃之內。在亞洲市場中，尤以新加坡領先，其次是印尼、馬來西亞和越南。調查更顯示，不少中小企對中東市場感興趣，有16%正考慮將其視為嶄新的市場機遇。