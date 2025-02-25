貿發局設ESG指數 港獲高分

有進行ESG相關活動企業

香港貿發局宣布新設立ESG（環境、社會及管治）指數，據本地、內地和全球眾多企業的反饋來編製，初步數字為64.3，遠高於50的分水嶺，顯示世界各地企業認同香港是個卓越高效、資源充足的ESG業務樞紐，對其表現予以高度評價。

買家願付綠色溢價 香港在3項指定的分類指數，即環境（63.8）、社會（65）和管治（64.7）均獲得高分，反映本港在ESG各範疇均表現良好。整體而言，內地受訪者（69）及國際市場受訪者（68）對香港的ESG專業知識及相關資源評分頗高，兩者均明顯高於香港受訪者的評分（58.8）。

調查又顯示，有採購ESG相關產品/服務的所有買家都表示願意支付綠色溢價，約68%更願意支付至少10%的綠色溢價，另約72%表示這些業務的額外利潤率超過10%。

貿發局計劃每年進行一次，在香港貿發局主辦的10個主要展覽會及論壇中進行1,500份問卷調查，再根據調查結果來編製。不過，這次初步指數的問卷調查是在去年4至12月香港貿發局的7個展覽會及論壇期間進行。