比亞迪曾越400元 夥大疆發布車載無人機
中國龍頭電動車企──比亞迪股份(01211)昨日股價首次升破400元大關，高見402.6元創歷史新高，後現獲利回吐，收市報389元，跌0.87%。該企將於周日（3月2日）晚上，攜手無人機大廠大疆（DJI）在深圳全球總部舉辦比亞迪智能車載無人機系統發布會，其仰望U8越野玩家版據報將首創一體化車規級無人機庫，支援智能收納、換電、充電管理等。
比亞迪業務前景備受投行看好，連帶其合作夥伴亦受惠。高盛發表的研究報告指，地平線機器人(09660)旗下「征程6」系列智能駕駛應用，乘着由比亞迪掀起的內地智能駕駛趨勢而做好。該行給予地平線「買入」評級，大升目標價48.98%至11.77元，該股昨日升4.8%至8.51元收市。
小鵬X9首批右軚版發運
被稱為內地造車新勢力之一的小鵬汽車(09868)則在廣州舉行儀式，將小鵬X9首批300輛右軚版車全球市場發運。據報公司目標是在今年實現覆蓋60個國家和地區，建立逾300個海外售後服務網點，2027年冀達全球新能源車出口前三位，2033年實現半數銷量來自海外。高盛料，小鵬去年第四季收入160億元人民幣，按年增23%，但按非美國通用會計準則（Non-GAAP）淨虧損或達14億元人民幣。該股股價昨日曾升近4%，收報72.25元，升0.49%。
吉汽獲德銀調升目標價
傳統車廠吉利汽車(00175)昨日平收於17.46元，該股獲德銀調升目標股價5.26%至20元，獲給予「買入」評級。德銀指出，吉汽母企浙江吉利近期宣布完成領克品牌重組，使領克成為吉汽的非全資附屬。重組將落實統一管理框架及引入4項主要內部改革。該行上調吉汽2024年及2025年淨利潤預測1.7%及61.3%。
乘聯席會秘書長崔東樹發文稱，根據上月乘用車行業數據發布較好表現，並考慮到國策促銷費等趨勢，該會料今年乘用車零售2,343萬輛，增2%，預測總量較1月的預測值增加7萬輛。
面對來自中國的競爭，著名德國車廠寶馬日前表示，考慮到汽車業面臨的多種不確定性，集團正重新評估在英國牛津生產Mini電動車的計劃，但廠房建設仍在進行，為未來做準備。
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