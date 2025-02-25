比亞迪曾越400元 夥大疆發布車載無人機

乘聯席會秘書長崔東樹發文稱，根據上月乘用車行業數據發布較好表現，並考慮到國策促銷費等趨勢，該會料今年乘用車零售2,343萬輛，增2%，預測總量較1月的預測值增加7萬輛。

面對來自中國的競爭，著名德國車廠寶馬日前表示，考慮到汽車業面臨的多種不確定性，集團正重新評估在英國牛津生產Mini電動車的計劃，但廠房建設仍在進行，為未來做準備。