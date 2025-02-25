小米新車手機周四登場 雷軍：15年最高端

小米的新款電動車SU7 Ultra本周四發布。

雷軍稱，Ultra就是極致追求和純粹嚮往，這是小米最近5年高端探索的答卷之作，也是小米向超高端進發的開始，更說「這次雙Ultra，將會是一個全新時代的開始」。

傳SU7 Ultra預售價81萬 集團合夥人、總裁兼任手機部總裁盧偉冰在微博指，小米15 Ultra是「巔峰影像科技旗艦」來形容，搭載了小米全部最先進的科技成果，擁有「令人嘆為觀止的光學影像實力」，以及集「強大、優雅、專業、智能」集於一身；又透露小米15 Ultra將是小米手機突破6,000元人民幣檔次的關鍵產品，是未來5年高端化的目標之一。

內媒報道指，小米SU7 Ultra預售價為81.49萬元人民幣，意向金為一萬元人民幣，正式發售後可隨時退還。

投行麥格理的研究報告指出，繼去年增長6.1%，預料今年全球智能手機銷量維持上升勢頭，其中今年升6.4%，明年及2027年分別升4.7%及0.6%；又料新興市場銷量將會按年升6至7%，受惠智能手機滲透力增加及低價智能手機市場擴張，自2022至2024年期間產量下降，成熟市場需求將有所改善。