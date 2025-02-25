小米新車手機周四登場 雷軍：15年最高端
小米集團(01810)昨日股價再創新高，見52.35元後現獲利回吐，收報51.6元，跌0.19%，成交107.65億元。該企於官方社交平台公布，將於周四晚上7時，除將發布新款手機小米15 Ultra，及新款電動車SU7 Ultra，董事長雷軍聲言是集團創業15年以來最高端的兩款產品。
雷軍稱，Ultra就是極致追求和純粹嚮往，這是小米最近5年高端探索的答卷之作，也是小米向超高端進發的開始，更說「這次雙Ultra，將會是一個全新時代的開始」。
傳SU7 Ultra預售價81萬
集團合夥人、總裁兼任手機部總裁盧偉冰在微博指，小米15 Ultra是「巔峰影像科技旗艦」來形容，搭載了小米全部最先進的科技成果，擁有「令人嘆為觀止的光學影像實力」，以及集「強大、優雅、專業、智能」集於一身；又透露小米15 Ultra將是小米手機突破6,000元人民幣檔次的關鍵產品，是未來5年高端化的目標之一。
內媒報道指，小米SU7 Ultra預售價為81.49萬元人民幣，意向金為一萬元人民幣，正式發售後可隨時退還。
投行麥格理的研究報告指出，繼去年增長6.1%，預料今年全球智能手機銷量維持上升勢頭，其中今年升6.4%，明年及2027年分別升4.7%及0.6%；又料新興市場銷量將會按年升6至7%，受惠智能手機滲透力增加及低價智能手機市場擴張，自2022至2024年期間產量下降，成熟市場需求將有所改善。
該行指，瑞聲科技(02018)擁有較強的鏡頭定價策略、攝錄機和音響系統、智能手機及電腦的市佔率增加等，料可推動其今年純利增長約38%。
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