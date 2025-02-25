中電4年首增派息 股價揚

人工智能（AI）非常「食電」，在美股市場，電力股去年升勢頗為驚人，中電又如何受惠AI的普及？蔣提到，中電去年向數據中心的售電量增長8.6%，遠超整體，佔整體售電量約5.7%，可見它能推動電力需求持續增長。

他相信，本港應該有超級計算中心在籌劃當中，集團會全力支持政府發展創新科技，增強香港經濟增長，經已提早作出相應規劃，尤其是北部都會區，以滿足日後數據中心帶來的新增用電需求，也會與政府商討透過擴展區域合作增加電力供應。

港售電量增速3年最快 業績公告顯示，中電去年本港售電量為361.25億度，增長加速0.5個百分點至2.1%，為3年最快，主要是天氣炎熱刺激住宅售電量回升2.8%，可是製造業再跌1.3%，且零售及餐飲等用電量減少下，商業售電量增速放緩至1.5%，AI對中電售電量的重要性不言而喻。盈利貢獻最大的香港能源業務，去年營運盈利升1.85%至86.94億元。

蔣東強稱，國際能源價格近期有所放緩，若情況持續會適時調整電費；同時正與機電工程署的獨立小組合作，檢討如何防範電力故障及降低相關影響。

澳洲業務EnergyAustralia（EA）繼續牽動中電業績表現，EA去年重錄營運盈利5.91億元。蔣東強昨日解釋如何「優化」澳洲業務時提到，集團因應2022年的能源危機升級了當地的發電資產，為澳洲業務好轉的原因，但同時指出，隨着澳洲電力市場可再生能源的比例愈來愈高，批發電價會愈發波動，所以發展儲電項目，獲得澳洲政府發放資助，日後批發電價低迷甚或負值的時候，可以把電力儲起，待電價回升的時候才售出去。

冀集中資源拓中港市場 他強調，澳洲綠色發電轉型需要大量資金，中電希望EA能夠透過日常營運的資金流發展，使集團能夠不必再向其投入資金，可集中資源開拓香港和內地這兩個核心市場，因此對於EA項目，或者EA本身引入外部投資者持開放態度。中電亦會探索越南、老撾的機會。

中電內地業務去年營運盈利倒退約一成，原因包括陽江核電廠市場主導電價下跌和成本上升。談及集團計劃把內地可再生能源業務做大一倍，蔣稱，中電傾向自行投資風力和太陽能，主打經濟發達的省份；並擬於現有資產所在地興建電池儲能項目，如山東的20萬度電儲能項目預計今年竣工。

中電2024年度業績摘要