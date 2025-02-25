高盛：A股估值看升10％ 回報料超H股

DeepSeek旋風近期帶動中港股市修復估值，早在去年底率先唱好A股今年表現更勝H股的美資投行高盛，最新因應DeepSeek冒起重申其看法，指新模型DeepSeek-R1帶動投資者樂觀情緒，以及中港股市齊齊做好，A股相對H股估值溢價已經由3個月前的34%收窄至14%，所以溢價一旦回升至過去一年平均水平，A股有機會迎來約10%的定價重估，換言之A股回報可以超越H股。

看好中港科創相關指數 該行又估計，3月兩會期間內地將重申擴張性財政政策立場，並提供更多實施細節，在A股對政策敏感性較高的前提下，料有追落後空間，維持A股及H股「增持」評級，其中估計上海科創50指數、創業板可以跑贏大市，同時看好「中國版標普500指數」之稱的中證A500指數，原因是其對科技和創新領域佔比較高。

港股方面，高盛認為H股可繼續受惠人工智能（AI）在基本面和流動性發展，受益於全球資金增加對中國的配置，並指恒生科技指數可因AI應用令箇中企業盈利上調從而受惠。

滬深市挫 成交破兩萬億 轉看昨日內地股市表現，滬綜指微跌6點或0.18%，收報3,373點；深成指跌8點或0.07%，報10,983點，兩市總成交連續第二日破兩萬億元人民幣，昨錄2.08萬億元人民幣。內地10大券商最新看好A股春季攻勢未完，資產重估有望擴散。海通證券指，A股春季行情正在演繹，結構上AI浪潮引領下的科技板塊是主線，消費醫藥及地產股也應獲重視。

高盛點評A股回報超越H股原因