證監就證券無紙化收費諮詢

籌備逾廿年的證券無紙化進入最後階段，香港證監會就核准證券登記機構（即過戶處）可向投資者收取3類收費建議限額諮詢市場，至4月23日止，這為最後一個諮詢項目，目標明年初實施，2030年底前所有上市公司分批過渡至新制度。

USI開戶擬最多收50元 在落實無紙化後，散戶可用自身名義及無紙形式持有證券，但須在上市公司的股份過戶處開立個人的「USI戶口」，屆時沽貨更便捷，毋須像現時實物股東要先將股票在證券行或銀行存倉始能沽貨。證監會發言人稱，轉讓時間由逾10個工作天，大減至一個工作天。

該會建議，在一般情況下，每個個人USI戶口開戶費上限50元，去實物化費用不超過每份所有權文書5元，最低收費20元，兩者均屬一次性收費。至於轉讓及登記費用方面，除了由香港結算代理人轉讓到個人戶口不收費外，每次轉讓不超過交易價值0.02%，最低收費20元。換言之，交易少於10萬元，按最低收費處理。

以市值計，現時有約六成證券存放於中央結算系統（CCASS），約四成是由散戶及機構投資者持有的實物股票，證監會強調，落實無紙化只是讓散戶多一個選擇，投資者仍可持有實物股票。本港有5間過戶處，即使轉用，大部分散戶僅需要一至兩個USI戶口。總體而言，散戶以USI戶口持有證券的費用會較低，相信較能吸引長線投資者轉用；而經常買賣的投資者則傾向經券商或銀行持有證券，因涉及的費用較少。

假若上市公司轉用過戶處，若散戶在新的過戶處並無USI戶口，過戶處有權收取開戶費用。證監會稱，過戶處的系統建設進行中，至於運作細節，包括上市公司參與無紙化證券市場的順序安排仍在商討中。