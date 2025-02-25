滙豐：新世界需具體去槓桿計劃

滙豐環球研究的報告直言，若要重建投資者的信心，該公司需要有實質及整體的去槓桿計劃，以改善財政狀況。

大行紛籲沽售 雖然公司的北角皇都項目388個單位推售一周內售出逾65%，總銷售29億元，為新世界貢獻19億元銷售，但滙豐指，物業銷售相對公司借貸規模微不足道，故維持其「減持」評級，目標價3.66元。

摩根大通認為，新世界今次虧損預告對投資者而言不感驚訝，在對流動性壓力緊張的顧慮下，相信資產負債表更為重要，尤其是公司最新的現金狀況及未抵押物業的規模；又指投資者應想知道更多與包括出售資產、再融資計劃，以及來自大股東的支持等緩解流動性壓力的指引。

高盛預計，新世界在截至去年12月底止上半年淨負債率按半年升3.1個百分點至87.9%，並維持其目標價5.1元及「沽售」評級，直到債務壓力解除，主要原因是盈利前景不佳、淨負債率高、派息暫停等因素。

瑞銀預測，在撇除投資物業公平值虧損後，新世界的核心基本虧損將擴大至52億元，相對於對上財年同期的11億元虧損，數字高於該行預期。該行亦認為，新世界最新的再融資情況、資產處置計劃、管理層對永續債的態度，將是本周五業績的關注焦點，該行給予新世界目標價4元，評級為「沽售」。