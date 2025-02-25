大摩建議增持 港交所目標價450元

日均成交明年料兩千億 大摩指，留意到金融風險周期見底，加上內地由地產轉為創新推動經濟，有利港交所新股上市、成交量及衍生工具業務，上調其2026年日均成交預測至2,000億元，目標價相當於2026年預測市盈率35倍。

中金則指出，股票市場高度活躍，截至2月21日止，港股市場首季日均成交額達2,003億元，去年末季日均成交額為1,869億元，加上港交所上周五宣布完善股份交收費結構，在最新制度下，估算每筆交易成交額小於4.76萬元，其股份交收費用將低於原成本，或有助進一步改善市場流動性，該行建議持續關注港交所配置價值，維持對其「跑贏行業」評級，目標價400元。

香港證監會行政總裁梁鳳儀早前提醒，部分大額超購新股上市初期已經「潛水」，現時認購超購倍數的「含金量」不如從前，提醒投資者應以審慎態度行事，切勿一窩蜂認購，必須留意風險。