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恒指轉跌成交3560億 藥明康德冧一成

港股昨表現反覆，並以跌市告終。（中新社圖片） 港股昨表現反覆，並以跌市告終。（中新社圖片）
港股昨表現反覆，並以跌市告終。（中新社圖片）
港股昨日表現反覆，曾創3年新高，最多升210點，惟最終轉跌136點收市，報23,341點，全日成交3,560億元，北水淨流入逾137億元。全日表現最佳藍籌為華潤萬象生活(01209)，股價逆市升7.81%；最差藍籌為藥明康德(02359)，股價急挫10.14%。
蜜雪孖展暫錄1.08萬億
部分資金轉戰新股市場。內地茶飲品牌蜜雪冰城母企蜜雪集團(02097)昨第二日招股，僅券商孖展部分已錄1.08萬億元，以公開發售額3.45億元計，超購逾3,156倍，暫列本港新股史上「凍資榜」第3位，若連同銀行孖展及現金認購，相信蜜雪集團的認購數字有望挑戰快手(01024)及擱置上市的螞蟻集團。
恒指公司上周五季檢結果中，就恒生綜合指數作出大幅變動，內地投行中金發表報告，推算在季檢中直接決定港股通可投資範圍的恒生綜合指數成分股同樣調整，應會有27隻股份符合納入條件，25隻則被移除。其中，符合納入港股通條件的包括華潤飲料(02460)、毛戈平(01318)、越疆(02432)、西銳(02507)等。遭剔出的涉及雅居樂集團(03383)、奈雪的茶(02150)、SOHO中國(00410)、新特能源(01799)等。
該行又提到，由於阿里巴巴(09988)佔恒指權重將由10.12%降至8%，另滙豐控股(00005)權重也由8.28%降至8%，在權重降低導致被動資金流出最多之下，流出時間分別為0.6日與0.5日，料被動資金各流出6.67億美元和8,817萬美元。
騰訊控股(00700)方面，該行提及調整過後在恒生科技指數中的權重為7.67%，佔恒指權重則調整至8%，結合目前追蹤各自指數ETF的規模，被動資金流出恒指及國指規模分別為1.5億美元與1,498萬美元，而追蹤科指的被動資金則流入7,287萬美元，所需時間最長不超過0.1日。
AI演化盈利動力待觀察
大新銀行(02356)經濟研究及投資策略部發表的最新股市策略指出，內地人工智能（AI）模型發展加上半導體核心技術取得突破，能否演化為可持續的盈利增長動力，仍有待觀察。面對外貿前景不明，該行相信內地或有更多政策支持內部需求，若AI發展及應用進一步落實，恒指有望挑戰2022年高位25,000點，而20,000點關口料有較大支持。
另一邊廂，富達基金經理George Efstathopoulos則向外媒分析指，中國股市本輪升勢有別於以往，皆因中國AI和DeepSeek崛起，或許是最重要的一點，這不僅反映基本面改善，還提供新機遇。他認為，若兩會期間能公布更多財政措施，市場信心會繼續增強，信貸脈衝回升，將進一步推動中國股市的重新估值。
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