恒指轉跌成交3560億 藥明康德冧一成
蜜雪孖展暫錄1.08萬億
騰訊控股(00700)方面，該行提及調整過後在恒生科技指數中的權重為7.67%，佔恒指權重則調整至8%，結合目前追蹤各自指數ETF的規模，被動資金流出恒指及國指規模分別為1.5億美元與1,498萬美元，而追蹤科指的被動資金則流入7,287萬美元，所需時間最長不超過0.1日。
AI演化盈利動力待觀察
大新銀行(02356)經濟研究及投資策略部發表的最新股市策略指出，內地人工智能（AI）模型發展加上半導體核心技術取得突破，能否演化為可持續的盈利增長動力，仍有待觀察。面對外貿前景不明，該行相信內地或有更多政策支持內部需求，若AI發展及應用進一步落實，恒指有望挑戰2022年高位25,000點，而20,000點關口料有較大支持。
另一邊廂，富達基金經理George Efstathopoulos則向外媒分析指，中國股市本輪升勢有別於以往，皆因中國AI和DeepSeek崛起，或許是最重要的一點，這不僅反映基本面改善，還提供新機遇。他認為，若兩會期間能公布更多財政措施，市場信心會繼續增強，信貸脈衝回升，將進一步推動中國股市的重新估值。
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