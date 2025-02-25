恒指轉跌成交3560億 藥明康德冧一成

另一邊廂，富達基金經理George Efstathopoulos則向外媒分析指，中國股市本輪升勢有別於以往，皆因中國AI和DeepSeek崛起，或許是最重要的一點，這不僅反映基本面改善，還提供新機遇。他認為，若兩會期間能公布更多財政措施，市場信心會繼續增強，信貸脈衝回升，將進一步推動中國股市的重新估值。