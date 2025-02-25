阿里3800億谷雲AI基建

3年投資超10載總和 與美星門計劃駁火 中美科技戰如火如荼，中國的DeepSeek AI大模型震撼全球，不讓美國OpenAI專美，並引爆本輪中港股市AI行情。正當美國總統特朗普指要投入5,000億美元發展星門計劃（The Stargate Project）後，內媒引述中國第一大電商平台阿里巴巴( 09988 )指，未來3年將投入至少3,800億元人民幣，以發展用於雲端運算和人工智能（AI）硬件基礎設施建設。中美都在鬥燒錢，誰勝誰負天曉得，但AI產業鏈勢將受惠巨額投資潮。

阿里執行長吳泳銘指出，未來3年投入至少3,800億元人民幣建設雲計算和AI基礎設施，金額將超過阿里過去10年在雲和AI基礎設施投入的總和，凸顯對AI驅動增長的聚焦及作為全球領先雲計算供應商的定位。

他又稱，AI的發展超過預期，中國科技產業潛力巨大，強調這筆巨額資金的投入將有助於推動整個行業生態系統的發展，也表明阿里將繼續致力於加速雲端運算和AI硬件基礎設施的建設，持續專注於電商業務、AI及雲端運算的科技業務，並推動其網絡平台的進一步發展，對未來的發展持有堅定信心。

美股價上望180美元 截至目前，阿里雲端部門是亞洲領先的雲計算公司，已推出的「通義千問」AI大型語言模型。相信隨着阿里落實新投資，其他中資科企會陸續公布新資本投資計劃，一則顯示對產業、對未來的支持，二則也藉此維持競爭力。

受惠AI驅動雲需求激增，核心淘天集團業務的彈性被低估，投行摩根士丹利將阿里美股目標價由100美元大幅上調至180美元，評級由「與大市同步」上調至「增持」，並料其雲端業務收入將在3年內翻倍。富瑞則指，阿里的AI和雲計算資本支出計劃，與上周財報電話會議的說法一致，也符合市場預期，故維持予「買入」評級，目標價160元。阿里昨日收報135.7元，跌2.02%；昨晚其美股股價曾跌逾10%。

深圳設百億科創基金 企業努力的同時，地方政府政策亦不忘扶一把。深圳市政府新聞辦公室近日舉行「打造最好科技創新生態和人才發展環境」主題新聞發布會，稱深圳就改善科技創新生態和人才發展環境推出一系列政策。官方的「深圳發布」公眾號消息則指，該市將設立100億元人民幣的產業基金，支持AI和機械人產業發展，聚焦AI的軟件、硬件和具身智能等方向；今年還將從多個渠道籌集45億元人民幣資金，用於支持訓力券（AI訓練優惠）、模型券（購買AI優惠）、語料券（語言數據共享及交易優惠）、場景補貼、科技研發等，為企業使用算力提供最高60%、最高1,000萬元人民幣的資助，預計下月起接受申請。

事實上，非單只中國，美國、歐元區、日本及南韓都在制訂大型資本開支計劃以支持AI產業發展。協助美國特朗普的日本軟銀集團創始人孫正義稱，美國的星門計劃將令AI算力每年提升1,000倍，每12到18個月就會有一個新周期，即短短幾年內就會爆發性增長至10億倍。

各地AI資本投資競賽 阿里股價表現