簡訊一覽
●從玉智農(00875)宣布，配售7,585.14萬股，每股作價0.56元，集資淨額約4,180萬元，用於集團的採購活動、償還債務及其他應收帳款，以及一般營運資金。
●港亞控股(01723)披露，2月20日在公開市場之加密貨幣交易平台上就購買約7.88枚比特幣進行一系列交易，總代價593.69萬元，以內部資源撥付。截至昨日，集團持有約8.88枚比特幣，平均成本為75.62萬元。
●艾美疫苗(06660)公布，全面部署接入DeepSeek大模型，通過本地化策略，推動DeepSeek-R1版本在集團全業務場景應用，實現疫苗全生命周期的「降本、提質、增效」；另旗下mRNA帶狀疱疹疫苗已於近日向美國食品及藥物管理局（FDA）申報臨床。
●腦洞科技(02203)公布，上周六斥260萬美元（約2,000萬港元）購入美股——Innodata 36,900股股份，同日於公開市場以總代價約290萬美元（約2,202萬港元）出售美股Robinhood的50,400股股份。
●內地最大的事故車拍賣平台——博車網遞表申請在香港主板上市，中信証券及復星國際資本為聯席保薦人。
●2025年中央一號文件中首次提出「農業新質生產力」，國務院發布關於進一步深化農村改革，紮實推進鄉村全面振興的意見，提出拓寬農民增收渠道；創新鄉村振興投融資機制；支持發展智慧農業，拓展人工智能、數據、低空等技術應用場景等。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：