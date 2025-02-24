預留四桶金妥善配置用途

退休是人生中的重要階段，能做到退休無憂，人生方可自在圓滿，想達到這個目的，至少要預備「退休四桶金」。

第一桶金：基本生活 退休後，衣、食、住、行的基本開支「無得慳」。首先是「基本生活」。政府統計處的統計數據顯示，住房每月平均開支總數為30,230元（公營房屋、資助房屋及私人房屋分別為15,018元、27,631元及37,895元），其中食品、住屋、衣履、交通，分別佔去住房每月平均開支的26.8%、35.8%、2.5%及6.7%，合計71.8%。當然，每個人的生活習慣不同，使費也不一樣，得因應自身狀況，評估開銷，為退休的生活費用做好估算。

第二桶金：休閒娛樂 退休後，少不免想做些自己有興趣的事情，又或定期去旅行，享受生活。可以有適量的外幣儲蓄或投資，例如會定期去日本旅遊，可以留意日圓匯率作適量的日圓儲蓄，可控制到匯兌風險。

第三桶金：強身保健 隨着年紀日大，身體機能下降是無可避免。退休後雖然不用再天天上班，但也得注重健康，得預留資金作保健開支，如定期健康檢查、購買保健品、上健身課程等，有好的體魄，才能過有質素的退休生活。

第四桶金：醫療照護 統計處資料顯示，按人口平均計算年度醫療衞生開支總額38,670元；再看如今聘用一名外籍傭工最低工資4,990元。若然退休後身體欠佳，如需要植牙、做白內障、膝關節手術、心臟支架手術（通波仔）等，醫療費用都不菲，再加上照護的開支，都不是小數目。

除了自己籌劃這4桶金之外，當然亦可善用政府公共資源，以減輕退休開支。不過，最重要的還是從源頭做起，保持健康的生活習慣，均衡飲食、規律運動、充足睡眠，以減低罹病的風險。