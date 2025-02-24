理財Campus：早做好規劃 退休唔使愁

如今社會進步，醫療及生活水平提升，人口高齡化成大趨勢。但生活成本昂貴，想過安穩的退休生活，得主動提早部署，做好理財規劃，退休生活才不用愁！

港人經過多年辛勤工作，好不容易捱到退休，迎接自在日子，本來是人生樂事。不過，在百物騰貴下，多少錢才夠安享晚年，倒是疑問。首先，得注意退休的4大風險。

「衣食住行醫」樣樣都係錢 通脹風險：物價上升，會影響消費能力。退休的衣、食、住、行、醫療與照料服務，樣樣都係錢，但手持的資產若然有出無入，好似「冰塊」，體積只會隨着冰溶化，不會再大。所以，退休資本得靠理財保本增值，否則一旦遇上高通脹，原本的退休計劃可能就因為財務失算而無法實現。

科技進步延長人類壽命 長壽風險：如今醫療科技進步，人愈來愈長壽，隨時活到70歲、80歲甚至90歲，退休儲備大不同，但人沒有水晶球，只有盡量預算充足，以應付老年生活所需，盡量做到「不求人」。

疾病纏身 醫藥費好甘 健康風險：所謂「生、老、病、死」，老、病是必經之路，任你是貧是富，都無可避免，所謂「年紀大、機器壞」。就如腳痛，如今醫療技術進步，「波羅蓋」（膝關節）可以換；即使不幸患上癌症，若及早發現，也不可怕，因為手術、電療、化療，可以醫治，延長壽命。不過，若然要排公立醫療排隊做膝關節手術，可能要等10年8載；私家醫院做手術動輒要20萬元甚至30萬元。患癌電療、化療、醫生費，定期檢查如正電子掃描等，樣樣要錢。所以，退休後，健康固然好，但一旦生病了，想得到好的治療，就得有錢在手，故得為突如其來的醫療開支作好準備。

退休理財首重保本增值 投資風險：老實講，若然單靠定期存款儲蓄，要在現今社會應付退休生活，並不容易；透過理財為資本保值增值，必不可少。但當然，投資總有風險，就如1997至1998年紅籌股災、2000年科網股爆煲、2008年金融海嘯，一個大浪冚過來，不少人都輸掉身家，退休無期。所以，在做理財規劃時，現金、保險與投資的比例，得妥善分配安排，將退休所面對的風險降至最低。

要應對以上風險，得在有能力搵錢的時候，做好人生規劃。首先，應對物價上升風險，可以透過一定比重的投資類型保險，實現複息增值，以達致抗通脹的目標。

善用保險年金產品增保障 其次是，可以考慮購買年金計劃，反正有能力儲錢的時候儲錢，自製退休長糧，一日在生，都有定期收入，保障有足夠現金流應付退休所需。

至於健康風險，在職時必須要供醫療保險，概念是將預計不到的醫療開支風險，轉嫁予保險公司，以最少的保費，得到最大的保障。理論上愈年輕、無病無痛時買醫療保險就愈平，若到中年才買醫療保險，一來保費貴，二來萬一有甚麼慢性疾患，醫療保險可能多了不保的事項，影響退休保障。當然，若為家中有老有嫰的在職人士，更應善用人壽保險及醫療保險來保障自己與家人的生活，避免突如其來出現重大負擔，令退休大失預算。

此外，因應自身的條件和退休目標，妥善分配好低、中、高風險的資本投資，管控好風險，十分重要。一般而言，愈年輕開始投資理財，風險承擔的能力愈高；人年紀愈大，就要減少高風險投資，在有基本保障之下，再尋求為資金保本增值，免得投資失算，血本無歸。

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