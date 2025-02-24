杭州六小龍蓄勢起飛
講到中國科創企業，投資者還得認識「杭州六小龍」，所指的是在杭州的6家初創公司。
宇樹科技機械人跳舞爆紅
宇樹科技由王興興於2016年成立，是一家研發與生產民用機械人的公司，主要開發向個人用戶的四足機械人，主要投資方包括紅杉中國、經緯創投等。2021年發布第一款產品Go1，去年發布第一款全尺寸人形機械人Unitree H1。公司機械狗被美國富豪馬斯克發文點讚，旗下16個Unitree H1機械人產品亮相蛇年春晚網絡爆紅。
遊戲科學成功打造「黑神話」
全名「深圳市遊戲互動科技」，創始人馮驥和楊奇等7人，原為騰訊控股(00700)旗下《鬥戰神》的核心開發人員，2014年離開騰訊創立遊戲科學。公司在深圳及杭州兩地均設有工作室，代表作是去年推出中國首個3A大作《黑神話‧悟空》，在全球最大遊戲平台Steam首日曾有逾222萬人同時在線，成為該平台有史以來第二高同時上線遊戲。
強腦科技破外國技術壟斷
強腦科技（BrainCo）是一家非侵入式腦機接口公司，在康復、大健康、人機交互等領域具有領先優勢。公司創始人兼行政總裁韓璧丞於2014年進入哈佛大學腦科學中心攻讀博士項目，成功研發全球首個非侵入式腦機接口的腦控智能義肢，打破國外技術壟斷。目前全球融資超過兩億美元的腦機接口企業目前只有兩家，一家是馬斯克的Neuralink，另一家就是強腦科技。
群核科技搶閘申港上市
群核科技曾以開發市場佔有率高達70%的家居設計軟件「酷家樂」聞名於世，內核卻是機械人訓練的「道場」。至去年底，公司擁有超過3.2億個3D模型，平均每月活躍訪問者達7,780萬，在全球200多個國家地區落地，是目前全球最大的室內場景認知數據集。本月14日，群核科技正式向香港交易所(00388)遞交上市申請，衝刺「全球空間智能第一股」，摩根大通、建銀國際為聯席保薦人。
幻方量化DeepSeek一鳴驚人
幻方量化是一家總部設於杭州的對沖基金、量化基金及人工智能公司，2015年成立，創始人為梁文鋒。2023年7月成立人工智能公司──DeepSeek，去年底發布大語言模型DeepSeek-V3，今年1月發布DeepSeek-R1模型一鳴驚人。
雲深處科技完成B+輪融資
雲深處科技2017年成立，2018年旗下絕影Pro面世，成為內地首個完成自主導航和智能交互的四足機械人。2021年發布自研最新款智能機械狗，完成了全球首次四足機械人側空翻動作。去年宣布完成B+輪融資。
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