杭州六小龍蓄勢起飛

講到中國科創企業，投資者還得認識「杭州六小龍」，所指的是在杭州的6家初創公司。

宇樹科技機械人跳舞爆紅 宇樹科技由王興興於2016年成立，是一家研發與生產民用機械人的公司，主要開發向個人用戶的四足機械人，主要投資方包括紅杉中國、經緯創投等。2021年發布第一款產品Go1，去年發布第一款全尺寸人形機械人Unitree H1。公司機械狗被美國富豪馬斯克發文點讚，旗下16個Unitree H1機械人產品亮相蛇年春晚網絡爆紅。

強腦科技破外國技術壟斷 強腦科技（BrainCo）是一家非侵入式腦機接口公司，在康復、大健康、人機交互等領域具有領先優勢。公司創始人兼行政總裁韓璧丞於2014年進入哈佛大學腦科學中心攻讀博士項目，成功研發全球首個非侵入式腦機接口的腦控智能義肢，打破國外技術壟斷。目前全球融資超過兩億美元的腦機接口企業目前只有兩家，一家是馬斯克的Neuralink，另一家就是強腦科技。

幻方量化DeepSeek一鳴驚人 幻方量化是一家總部設於杭州的對沖基金、量化基金及人工智能公司，2015年成立，創始人為梁文鋒。2023年7月成立人工智能公司──DeepSeek，去年底發布大語言模型DeepSeek-V3，今年1月發布DeepSeek-R1模型一鳴驚人。

雲深處科技完成B+輪融資 雲深處科技2017年成立，2018年旗下絕影Pro面世，成為內地首個完成自主導航和智能交互的四足機械人。2021年發布自研最新款智能機械狗，完成了全球首次四足機械人側空翻動作。去年宣布完成B+輪融資。