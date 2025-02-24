發掘內地AI明日之星

如今中國的DeepSeek無論在科技界抑或投資界都已家喻戶曉，預期也將有更多類似的明日之星登上舞台，以下就是幾個被海外喻為中國AI企業明日之星的幾個名字。

MiniMax─是由AI專家閻俊傑創立，著名產品有全球可用的伴侶聊天機械人Talkie，使用者可以與之進行情感支持或娛樂性對話。據報Talkie去年下載量甚至超過主要競爭對手Character.ai的聊天機械人平台，在美國流行，去年收入約為7,000萬美元。

面壁智能（ModelBest）─於2022年由清華大學研究人員在北京海淀區創立。該公司以「高效」和「擁抱小型語言模型」的特色脫穎而出。其MiniCPM系列──專為即時處理智能手機、個人電腦、汽車系統、智能家居，以及機械人設備而設計，推銷焦點在於其小型模型結合本地數據處理，不僅降低成本，還能強化私隱，其最新的模型MiniCPM 3.0只有40億個參數，但在各種測試中達到了GPT-3.5水平。去年12月公司進入第3輪融資。

智譜大模型媲美GPT-4 智譜（Zhipu AI）─背景同樣由清華大學的學界與政府資金支持，專注於開發基礎模型及相關AI產品，包括對話模型ChatGLM和視頻生成器Ying，類似OpenAI的Sora系統。目前最先進的大型語言模型GLM-4-Plus，成本減低，性能卻可媲美GPT-4，另推出GLM-4V-Plus，是一個能解讀網頁和影片的視覺模型，朝更具「代理」能力的AI邁進，目前估值逾20億美元，是中國最大的AI新創公司之一。

無問芯穹（Infinigence AI）─成立於2023年，是一家算力營運商，已吸引1.4億美元資金押注，其亮點在於能夠成功整合來自多個品牌的晶片，執行AI任務，形成所謂的「異構計算集群」，該系統能通過簡化不同晶片架構（如超微半導體（AMD）、華為和英偉達的各種模型）的協同運作，提升AI訓練的效率；另推出Infini-AI雲平台，結合了多家廠商的產品來開發和部署模型。