發掘內地AI明日之星
如今中國的DeepSeek無論在科技界抑或投資界都已家喻戶曉，預期也將有更多類似的明日之星登上舞台，以下就是幾個被海外喻為中國AI企業明日之星的幾個名字。
階躍星辰（StepFun）─成立於2023年4月，由前微軟副總裁姜大昕創立，致力於建立通用人工智能（AGI），投資者包括上海市政府、騰訊控股(00700)等。去年發布了11個基礎AI模型，涵蓋語言、圖像、影片、音頻和多模態系統。目前其最大的語言模型Step-2擁有超過一萬億個參數（而GPT-4大約有1.8萬億個參數）。根據LiveBench評估，階躍星辰的模型目前僅次於ChatGPT、DeepSeek、Claude和Gemini。
月之暗面估值234億
月之暗面（Moonshot）─由清華大學著名AI研究員楊植麟創立，投資者包括阿里巴巴(09988)、騰訊等大型科企及創投。2023年推出聊天機械人Kimi，成為中國第二受歡迎AI產品，僅次於字節跳動的豆包，目前公司估值約為30億美元（約234億港元）。最新推出的k1.5的多模態推理模型，在一些重要的基準測試中，包括數學挑戰，表現被指超過OpenAI的GPT-4o和Anthropic的Claude 3.5 Sonnet等知名模型。
MiniMax─是由AI專家閻俊傑創立，著名產品有全球可用的伴侶聊天機械人Talkie，使用者可以與之進行情感支持或娛樂性對話。據報Talkie去年下載量甚至超過主要競爭對手Character.ai的聊天機械人平台，在美國流行，去年收入約為7,000萬美元。
面壁智能（ModelBest）─於2022年由清華大學研究人員在北京海淀區創立。該公司以「高效」和「擁抱小型語言模型」的特色脫穎而出。其MiniCPM系列──專為即時處理智能手機、個人電腦、汽車系統、智能家居，以及機械人設備而設計，推銷焦點在於其小型模型結合本地數據處理，不僅降低成本，還能強化私隱，其最新的模型MiniCPM 3.0只有40億個參數，但在各種測試中達到了GPT-3.5水平。去年12月公司進入第3輪融資。
智譜大模型媲美GPT-4
智譜（Zhipu AI）─背景同樣由清華大學的學界與政府資金支持，專注於開發基礎模型及相關AI產品，包括對話模型ChatGLM和視頻生成器Ying，類似OpenAI的Sora系統。目前最先進的大型語言模型GLM-4-Plus，成本減低，性能卻可媲美GPT-4，另推出GLM-4V-Plus，是一個能解讀網頁和影片的視覺模型，朝更具「代理」能力的AI邁進，目前估值逾20億美元，是中國最大的AI新創公司之一。
無問芯穹（Infinigence AI）─成立於2023年，是一家算力營運商，已吸引1.4億美元資金押注，其亮點在於能夠成功整合來自多個品牌的晶片，執行AI任務，形成所謂的「異構計算集群」，該系統能通過簡化不同晶片架構（如超微半導體（AMD）、華為和英偉達的各種模型）的協同運作，提升AI訓練的效率；另推出Infini-AI雲平台，結合了多家廠商的產品來開發和部署模型。
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