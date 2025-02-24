AI在華應用範圍擴 加速普及
全球專家與名人對DeekSeek的評價是偏向讚賞，而各投資銀行亦有好評。高盛指DeepSeek等少數中國公司已開發出成本低於現有產品的先進生成式AI（Generative AI），這一進展或加速AI普及，並增強該技術對全球經濟增長的推動作用。
摩根士丹利指，DeepSeek如今已成為一件大事，正改變人們對AI經濟結構的認知。該行認為，AI市場似乎日益分化，一方面對於那些願意花大錢爭當行業龍頭的機構而言，AI仍是高端領域，但對其他參與者而言，AI只是以成本為中心，追求的是更廉價的產品；又指AI市場在中國的應用範圍不斷擴大，DeepSeek迅速融入眾多企業和行業、電訊、數據中心採用這些新技術，汽車、金融等行業的多家大型企業亦紛紛跟進，由於成本極低，且能在個人電腦（PC）和智能手機上下載簡化版模型，普通消費者對其接受速度也在加快。
大摩料帶動邊緣設備復甦
此外，隨着AI市場進入推理階段，大摩認為，採用AI技術的企業逐漸持更樂觀態度，預計邊緣設備市場今年下半年起有望復甦。
中金則表示，DeepSeek出圈背後的技術創新、工程能力突出，引領全球技術趨勢，其降本成果對於雲端應用的鋪墊作用具備重要意義，建議今年關注內地模型性能優化背景下的應用層面投資機遇。
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