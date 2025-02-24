英偉達捱打 本周業績惹關注

DeepSeek發展時序表

DeepSeek橫空出世，對科技界是一大震撼彈。由於其不需使用最高端晶片，而使用的晶片量亦遠少於美國同業，故對超高估值的美國人工智能（AI）晶片之王英偉達（Nvidia）帶來衝擊。英偉達將於香港時間本周四凌晨公布業績，市場關心一旦其業績指引不佳，或會戳破美國科技股泡沫。

黃仁勳：晶片需求不減反增 對於市場關注的問題，英偉達行政總裁黃仁勳的解說是，市場錯誤理解DeepSeek進步的訊息，正確的理解應該是AI的後訓練（Post-training）階段才是關鍵，並將會帶動Nvidia的需求不減反增云云。

他解釋，AI產業仍需要運算能力進行AI模型的後期訓練，後期訓練讓AI模型能在完成訓練後，做出結論或進行預測。隨着後期訓練的方法不斷增加、漸趨多元，也將帶動相關晶片需求。故他強調，預訓練仍然十分之重要，但後期訓練反而是「最重要的智慧環節，才是AI學會解決問題的環節」。他更稱讚DeepSeek的創新提振AI產業的活力，直言「實在令人無比興奮。R1開源在全球激起的活力令人驚嘆」。