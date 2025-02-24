DeepSeek領軍華科技崛起

反轉AI高開發成本 中資科企巨擘爭相布局 中國初創公司DeepSeek（深度求索）1月發布的最新人工智能（AI）大型語言模型（LLM），在全球科技界突圍而出，成為市場焦點，更藉此激起資金重新關注中國科企發展和中國資產估值，令中港兩地股市走出低潮，交投活躍，AI主題投資氣氛熾熱，為蛇年投資開好局。到底DeepSeek是甚麼？作為投資者應如何看待？未來會對投資與經濟又有何影響？

今年1月，DeepSeek在美國發布兩個新的AI語言模型：DeepSeek-R1-Zero和DeepSeek-R1，強調將遵循MIT License，允許用戶通過「蒸餾技術」借助R1訓練其他模型，性能睇齊美國OpenAI-o1正式版，其價格僅為o1的幾十分之一，「蒸餾小模型」更超越OpenAI o1-mini。

消息震撼程度於1月27日引發當日美股納斯達克指數急挫逾3%，全球晶片股和數據中心股遭拋售。AI晶片股王英偉達（Nvidia）股價單日急挫逾16%，市值從3.5萬億美元縮水至2.9萬億美元，足見市場對DeepSeek出現所受的衝擊有多大，皆因原來AI不需使用最高端晶片，也不用天量數據和預算來支持開發，為全球AI發展帶來翻天覆地的反思潮。

與大多數傳統LLM不同，DeepSeek-R1採用一種被稱為「模擬推理」（Simulated Reasoning）的方法，模擬了類似人類的思維鏈，採用長鏈推理（Chain-of-Thought，CoT）技術，能夠逐步分解複雜問題，並通過多步驟邏輯推理解決問題。這一過程比典型的語言模型耗時更多，但在處理數學、物理和自然科學領域的任務時，能顯著提高結果的準確性。

技術便利激發科研創新 此外，與硅谷競爭對手開發的專有LLM不同，DeepSeek是開源的，允許用戶自由使用、修改，包括用於商業目的，這意味着任何人都可以訪問其應用程式代碼，了解其工作原理，並自行進行修改，為全球科技界提供很大的技術便利，有望刺激中小微科企的研發創新，其影響深遠，也是美國科技界無法抵抗，更要急須設法參考DeepSeek做法從而提升自身競爭力的原因。

英Sir：小米中芯有貨坐定定 人稱「英Sir」的黃國英資產管理創始人黃國英接受本報訪問時表示，DeepSeek的崛起解決了近年內地「國進民退」和「晶片出口受美國管制」兩大問題，而觀乎資金現時對中美AI的選股取態各有不同，中港股市聚焦晶片硬件股、美股則以應用概念為主，可見市場對美企早年大灑金錢打AI軍備競賽的行動猶如「打水漂」（即倒錢落海）。

DeepSeek與ChatGPT比較