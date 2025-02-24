Bybit傳遭北韓黑客盜走117億以太幣

總部設於杜拜、全球第二大加密貨幣交易所Bybit證實遭黑客攻擊，價值近15億美元（約117億港元）的以太幣（Ethereum，ETH）被盜，是加密貨幣史上最嚴重的黑客攻擊事件，有指作案者可能是北韓黑客。

對於有意見指，可將以太坊網絡恢復至攻擊前的狀態，以太坊核心開發者Tim Beiko認為，從技術角度看，這個「回滾」方式幾乎不可能實現。Bybit行政總裁（CEO）Ben Zhou直言：「這不是一個人能決定的事情。基於區塊鏈精神，也許應該通過社區投票來決定，但我不確定。」

Ben Zhou上周五發文證實，Bybit一個線下以太幣錢包遭黑客攻擊，藉偽造多簽，控制由Bybit簽署的特定以太幣冷錢包，並將冷錢包中的所有以太幣轉移至不明地址。

CEO：已獲過渡貸款助彌償 加密貨幣分析師ZachXBT估計，約有14.6億美元資產在一連串可疑交易中由該錢包流出。為緩解客戶對黑客攻擊的擔憂，Ben Zhou在社交媒體進行直播，指該交易所已與合作夥伴獲得過渡貸款，並已獲得彌補損失所需資金的約80%。同時，Bybit將盡力追回資金，並對黑客採取必要的法律行動。

區塊鏈分析公司Elliptic表示，是次黑客攻擊是有史以來最大的加密貨幣盜竊案，較2021年區塊鏈平台Poly Network被盜金額約6.11億美元增一倍多。

幣安（Binance）創始人趙長鵬在Ben Zhou的社交帳號留言慰問，稱願意大力提供協助。

比特幣（Bitcoin）價格昨曾報每枚96,373美元水平徘徊，以太幣曾報2,812美元。