調查：南韓半導體研發遭中國超前

全球科技戰，中美角力固然激烈，日本及南韓等先進經濟體亦備受壓力。南韓科技評估與規劃研究院（KISTEP）昨日發布的調查報告稱，南韓絕大多數的半導體技術已經被中國趕超。

南韓傳媒引述該研究院針對39名國內專家實施問卷調查的結果顯示，截至去年，該國所有半導體領域的基礎力量均落後於中國。

若將技術最先進國家的水平設為100%，南韓在高集成度、低阻抗存儲晶片技術領域就為90.9%，低於中國（94.1%）位居第二；在高性能、低功耗的人工智能（AI）晶片領域，南韓（84.1%）仍不及中國（88.3%）。

富士康欲夥日3車企組聯盟 功率半導體方面，南韓為67.5%，中國高達79.8%；新一代高性能傳感技術方面，韓中兩國分別為81.3%和83.9%；半導體先進封裝技術方面，兩國均為74.2%。從商業化角度來看，南韓僅在高集成度、低阻抗存儲晶片和先進封裝技術方面領先於中國。

為鞏固技術優勢，上周日本政府公布，日、美、韓合共10間國家研究機構將從2025年度起，未來3年一起推動與經濟安全保障領域重要尖端技術有關研究，首年度合計投入資金約20億日圓（約1.04億港元）。

企業消息方面，日本車企續處多事之秋，日本兩大車廠——本田（Honda）及日產（Nissan）的合併談判告吹後，日媒最新報道指，台灣富士康集團即有意拉攏包括本田、日產及三菱汽車組成聯盟，簽訂四方合作框架。