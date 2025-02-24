歐盟憂美徵鋼鋁關稅衝擊2324億出口

外媒引述歐盟估計，美國總統特朗普這一波鋼鋁關稅，將對歐盟多達280億歐元（約2,324億港元）的出口造成衝擊，這一商品數量（歐盟估計將包括衍生產品）將是特朗普上一總統任期針對歐盟對近70億美元鋼鋁出口加徵關稅規模的4倍左右。

特朗普上一任總統時，對鋼鐵商品徵收25%的關稅，對鋁徵收10%的關稅，但對某些產品給予豁免。作為回應，歐盟當時針對政治敏感公司實施報復性關稅，包括電單車和牛仔褲公司。歐、美雙方在2021年同意暫時休戰，美國取消部分關稅措施，推出一系列關稅稅率額度，對超出額度的金屬徵收關稅，歐盟凍結其所有限制性措施。

惟最新消息指，這次美國沒有計劃作出任何豁免，將對鋼和鋁出口徵收25%的關稅，最早可能於3月12日生效，還宣布基於貿易夥伴政策的對等關稅。歐盟貿易負責人Maros Sefcovic訪美後警告，形勢在不斷變化，任何關稅的細節和範圍仍可能有變，據報歐盟或很快重新激活此前凍結執行的反制名單。

徵稅恐致仿製藥停產 上周特朗普與蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁（CEO）庫克進行交談後，聲稱Apple已經關閉墨西哥的兩家工廠，並計劃投資數千億美元在美國而不是在墨西哥建廠。然而，Apple本身並沒有工廠。

此外，外媒指特朗普在一非公開會議上警告，製藥商關稅即將到來，敦促相關企業應盡快將海外生產轉移到美國，但沒有承諾調整藥品定價政策。惟分析指，若對仿製藥加徵稅項，將進一步壓縮本已微薄的藥商利潤，或促使藥廠停產某些藥物，造成市場混亂。