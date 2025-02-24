巴郡揸現金2.6萬億新高 遠超股票

非上市企股權增加 巴菲特在致股東信件中解釋︰「你們（巴郡的股東）的大部分資金都仍然在股票上，這種情況不會改變。」他表示，雖然巴郡持有的可交易股票價值有所下降，但非上市公司控股股權價值有所增加，而且遠高於上市股票投資組合的價值。信件中再三強調，巴郡會把大部分資金配置於股票——主要是美國股票，而且「永遠不會更傾向於持有現金」，不會放棄持有優質企業股票。

必須要說明的是，巴菲特透過巴郡持有大量上市股票之餘，巴郡本身是一家綜合型控股企業，旗下全資子公司、有份投資的企業包括保險、鐵路、物流、能源等等不同領域的業務，甚至在巴菲特買下巴郡之前，巴郡本身就是一家主營紡織業務的公司。換言之，這位股神所買的股票，並不限於散戶眼中的上市公司股票，而是指任何企業的股權。

若巴菲特的說法屬實，那麼目前的巴郡似乎開始向私募股權公司的風格靠攏。這種情況不難理解，畢竟巴菲特是最著名的價值投資者，自然傾向估值低的資產，美國股市（上市公司）的估值近年長期偏高，轉投估值更低的私募市場合情合理。同時，巴郡買下的公司變成集團旗下「業務」的一部分（只要持股多於一半，就會合併入集團財報），最終以現金流方式反哺母公司，使得巴郡的現金儲備愈滾愈大。

上季純利年跌47% 回顧去年全年，反映巴郡旗下公司業務盈利的經營溢利達到474.37億美元，按年大增27%；單計上季經營溢利按年大增71.28%至145.27億美元。相反，上季卻因為投資盈利大減82.23%，導致純利按年倒退47.58%，至196.94億美元。