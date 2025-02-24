美上月PCE通脹料降至2.5%

本周環球財金焦點

本月初公布的美國1月消費物價指數（CPI）意外反彈之際，聯儲局最重視的通脹指標——個人消費開支（PCE）物價指數有望繼續回落。市場估計，周五公布的1月PCE物價指數按年升幅為2.5%，增速較前一個月回落0.1個百分點；撇除能源及食品的核心PCE通脹率更有望較前一個月回落0.2個百分點，降至2.6%。

富國銀行的研究報告指出，去年美國消費者開支創下新高，特別受到最後11月、12月的強勁消費數據支撐。不過，該行的經濟學家懷疑，這是由於消費者擔心關稅推高通脹，故提前透支消費所致，並且有理由相信接下來數據會回歸正常。該行認為，通脹回落的進展有所放緩，但這不代表會逆轉。

結束「縮表」聲音乍現 美股上周五出現明顯跌勢，道指收挫748點，明顯反映出市場對未來經濟前景的信心減弱，故聯儲局未必會長期維持高利率。與此同時，近期市場上有聲音開始提出應結束「縮表」（結束聯儲局出售債券的行動），避免貨幣政策過度緊縮。

另邊廂，隨着美股季度業績期逐漸步入尾聲，投資者對企業盈利的憧憬開始消退。加拿大皇家銀行（RBC）財富管理投資組合分析師Kelly Bogdanova表示，儘管許多公司的盈利增長超出普遍預期，但沒有達到前幾季度的水平，一些關鍵板塊的收入增長有瑕疵，而且管理團隊的前瞻預測略低於預期。

她表示，美國人工智能（AI）概念股將面臨愈來愈大的壓力，需要開始展示他們在AI建設中，投資資本回報的切實前景，特別是考慮到他們的市盈率（PE）估值仍然很高。接下來一段時間，「美股七雄」的盈利趨勢仍會繼續左右市場表現，就像過去兩年一樣。