俄烏倘停戰 美元勢回落

渣打料資金轉攻中歐股市 逢低買美股難再奏效 俄烏戰爭自2022年2月爆發迄今，已經歷時3年。隨着環球局勢變化，美國總統特朗普上台後，正積極推動俄烏和談停火，惟事態發展仍充滿變數。渣打財富方案高級投資策略師陳正犖接受本報專訪時表示，從投資角度而言，一旦達成停火協議，美元可能會借機調整，而且「屆時資金可能會流向美國以外的股票市場，包括歐洲及中國」，可見俄烏局勢變化，關係到投資者是否應該繼續主力押注美股，或者轉向更分散的投資組合，是需要關注的重大事件。

陳正犖指出，一旦俄烏停戰，市場避險情緒降溫，美元可能出現較明顯的轉弱勢頭，資金或會重新流向非美市場，屆時投資環境將會變得更加複雜。他說︰「現在的情況下投資市場部署相對容易，當美股出現回調，基本上只要逢低買入就可以，不會有太大問題。」不過，假如地緣政治局勢變化影響到整體市場環境，這種策略就未必能夠繼續奏效。

料今年聯儲最少減息兩次 他補充指，當俄烏戰爭告一段落後，歐洲股票的地緣政治風險溢價會消失，可能會推動歐股走高；這種樂觀情緒可能令市場憧憬中美之間的緊張關係降溫，從而利好中國股市；風險胃納改善甚至會推動整體新興市場表現。在這種情景下，非美市場資產可能會重新跑出，故俄烏戰爭相關的消息確實值得密切關注。

話雖如此，在基本情景中，他仍然看好美國股市跑贏其他市場，原因是美國經濟基本面穩健，可以支撐企業盈利，以及聯儲局將繼續溫和減息。儘管市場對美國聯儲局的減息預期不斷降溫，但在渣打的基本情景預測中，今年聯儲局仍將減息兩到三次（每次0.25厘）。至於債市方面，較看好發達市場的高收益債。

估特朗普增產原油穩通脹 特朗普的政策主張整體上依然利好美國經濟的，包括各項保護主義措施、強調「美國優先」的宗旨。市場對於「特朗普2.0」任期的主要擔憂，在於關稅政策可能會推高美國的通脹，令聯儲局需要更長時間維持高利率。不過，陳正犖提醒︰「在特朗普上任之初簽署的一系列行政命令中，許多人忽略提高原油生產的措施。」

他解釋指，參考過往數十年的歷史，美國的通脹預期與油價走勢其實相當脗合，特朗普試圖提高原油產量、放棄潔淨能源的倡議，其實可能是為了穩住通脹。然而，這樣並不代表美國樂見油價大跌，因為美國主要產出的頁岩油開採成本較高，油價太低將會變得無利可圖。

美借加關稅填補財政缺口 目前的政策消息紛亂，「特朗普2.0」任期的政治博弈比起上次任期更加複雜，投資者要關注的重點變得更多。陳正犖指出，如今美國財政結構下，債務不斷膨脹，特朗普主張的減稅、刺激經濟措施需要大量資金。在這一前提之下，新成立的政府效率部（DOGE）大刀闊斧地削減開支，以及急於加徵進口關稅，其實可能是為新政騰出資金的手段。

「在特朗普上一屆任期中，當時還未迫切地需要關稅收入去填補資金缺口。」如今情況卻大為不同，隨着財政結構的惡化，特朗普未必再單純把關稅視作為談判籌碼，畢竟他的確需要資金推動政策，因此投資者更需要為不同情況做好心理準備。

俄烏經濟增長表現