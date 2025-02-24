二手消息：康怡三房7年蝕235萬

二手業主蝕賣吸客，交投有所回升。鰂魚涌康怡花園三房單位減價至845萬元售出，原業主持貨不足7年，帳面虧蝕235萬元離場。

中原楊文傑表示，上址為Q座高層16室，實用面積約616方呎，叫價860萬元，減價15萬元沽，呎價約13,718元。原業主於2018年6月以1,080萬元購入，帳面貶值約21.8%。

弦海峻巒齊輸一成半 半新盤仍是「重災區」。祥益黃慶德指，屯門弦海低層E室兩房戶，實用面積約447方呎，獲區內上車客以498.8萬元購入，呎價約11,159元。原業主於2018年一手購入，持貨逾6年帳面蝕逾82萬元，樓價蒸發約14.2%。

市場消息透露，元朗錦田北峻巒1A期11A座高層單位，實用面積約531方呎，售價526萬元，呎價約9,906元，一手單位逾8年帳面跌價約15%。

世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山雲海Sandalwood Court第3座高層A室，實用面積約864方呎，放盤約半年，零議價下以1,300萬元成交，呎價約15,046元，約7年帳面貶值約22.8%。

兆禧苑低層跌價26% 此外，已補價自由市場居屋情況相若。祥益邱家邦表示，屯門兆禧苑A座低層9室，成交價318萬元，呎價約8,760元，逾5年帳蝕112萬元，跌價約26%。

同類物業亦有炒風。香港置業劉浩勤指，將軍澳廣明苑D座中層戶，自由市場售價490萬元，呎價約9,245元，約4個月帳面「炒高」45萬元。

樓價持續回落，二手成交增多。中原稱，10大屋苑過去周末錄約12宗買賣，創近10周新高，按周上升約33.3%，零成交屋苑減至兩個，期內荔枝角美孚新邨錄約4宗最多。