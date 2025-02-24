太地年內中港東南亞推2800伙

該集團董事—住宅業務杜偉業表示，公司於2022年公布未來10年投資1,000億元於核心市場，當中200億元將投放於上述地區的住宅買賣項目；而截至去年8月，住宅買賣投資額已達100億元。

他續表示，現時集團共有11個住宅項目，包括一個已經落成的項目，以及10個發展中項目，分布在香港、內地，以及泰國、印尼與越南。今年的6大重點推售項目包括海德園、深水灣道6號、黃竹坑海盈山、上海陸家嘴太古源源邸、泰國無線電路項目及印尼雅加達Savyavasa，總樓面面積近530萬方呎。

另外，深水灣道6號豪宅項目，設有兩座獨立屋，實用面積分別約一萬方呎及約5,000方呎，物業採取曲面弧形設計，設施包括無邊際私人泳池、內置升降機以及健身室等。他指，在豪宅市場強勁需求下，預計項目將吸引全球高資產淨值人士。內部裝修工程正在進行，預計於今年落成。

此外，太古地產的上海浦東陸家嘴太古源源邸，屬太古源綜合發展項目的住宅部分，提供378套單位，項目開售反應熱烈，首批50套單位已售出49套，短期內將會加推另一批單位。

東南亞亦有兩個項目，包括曼谷無線電路的豪宅項目，即將取得預售許可證，緊接命名及開售，涉及約400伙。而雅加達的Savyavasa，預計今年中獲發入伙紙，屆時將以現樓發售。項目共有402伙，暫以預售形式售出123伙。

杜預期，中長期而言，相信本港住宅需求仍然堅穩，尤其是優質住宅項目；內地一線城市的住宅市場短期內維持強勁；東南亞的城市化發展及中產階級增長，使其成為非常具有活力的新興市場，集團將繼續尋求機遇。