新盤焦點：Belgravia Place 2期加推 南首暫收千七票
市場新盤推售部署一浪接一浪，恒基地產(00012)長沙灣Belgravia Place第2期昨加推價單第2號涉及68個單位，折實平均呎價約15,988元。
價單顯示，今批單位實用面積299至518方呎，涵蓋一房至三房，折實售價504.18萬至886.86萬元，呎價約15,090至約17,217元。入場單位為2座19樓11室，一房連儲物室設計。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民指，截至昨晚暫收約770張入票，以首兩張價單118伙計，超額逾5.5倍。此外，項目第1期昨日再沽兩伙。
Coasto已超購9倍
同系牽頭發展的馬頭角南首繼續收票，消息指，截至昨晚錄逾1,700張入票，以首批單位63伙計，超額逾25倍。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，自過去周四對外開放示範單位後，累錄逾8,000人參觀，將加快推售步伐，最快本周初落實銷售安排。
另一同期開價的港島盤有不俗認購反應，宏安地產(01243)執行董事程德韻稱，旗下鴨脷洲Coasto截至昨晚累收近600張入票，以首兩張價單60伙計，超額約9倍。
朗天峰首輪沽清
新盤市場過去周末兩日錄逾320宗一手買賣，為去年10月底後約4個月最多。成交主要來自嘉里建設(00683)元朗朗天峰，周六首輪銷售即日沽清250伙，最大手買家斥約1,641萬元掃入4伙。最高售價單位為1A座20樓F室，售價508.4萬元。同系石硤尾緹外昨日沽出1座地下A室花園大宅，連車位成交價1.72億元。
至於泛海集團(00129)同區洪水橋滙都系列兩日沽出20伙，集團執行董事關堡林稱，其中5宗昨天錄得，滙都II第5座12樓A11室連天台一房，成交價392.95萬元，呎價約11,626元。
旭日國際屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，項目5A座9樓C室三房戶，昨以項目新高價994.5萬元售出，呎價約12,966元。
新世界發展(00017)北角皇都連錄成交，昨以1,671.2萬元沽出28樓B5室，呎價約33,225元，該盤過去9日累沽245伙。
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