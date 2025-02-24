新盤焦點：Belgravia Place 2期加推 南首暫收千七票

價單顯示，今批單位實用面積299至518方呎，涵蓋一房至三房，折實售價504.18萬至886.86萬元，呎價約15,090至約17,217元。入場單位為2座19樓11室，一房連儲物室設計。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民指，截至昨晚暫收約770張入票，以首兩張價單118伙計，超額逾5.5倍。此外，項目第1期昨日再沽兩伙。