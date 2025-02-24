賣地計劃：5地皮或納下財年供應

多幅住宅地或納入下年度賣地計劃

發展局快將公布2025至2026年財政年度的賣地計劃，現時賣地表滾存的住宅地規模較大，而且位置偏遠或以豪宅定位，難於現時市況推出，故相信政府將新增部分中小型住宅地。估計東涌、牛頭角及荃灣共5幅土地有機會納入下年度供應，粗略估算可提供近3,800伙。

過去一年市況並不理想，本財年政府推地步伐亦顯著放緩，全年最終只批出4幅住宅地，其中兩幅更是賣地表以外的新增供應；包括放寬單位數量後，於上周批出的東涌第106B區住宅地。而隨着該幅地皮售出，相信毗鄰的第106A及106C區住宅地，將有一定機會重新納入下年度賣地計劃。

東涌兩地料建二千單位 泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，上述兩幅曾撥入2023至2024年度賣地表的東涌地，在同區有土地成功批出後，若加入下年度供應將屬合理做法。其中，第106A區住宅地，可建總樓面約53.5萬方呎，當初預計提供約500伙，項目約10%面積須用作青年宿舍用途。

不過，對發展商而言，毋須興建政府或社區設施的土地有較大吸引力，故不排除會取消或修訂青年宿舍的發展條款。他亦建議，將政府設施另外劃分出來，不劃入同一地盤內，將來滿意紙與住宅分開審批，料有助降低相關設施因日後的交接程序，而對銷售部署所帶來的負面影響。

東涌第106C區地皮為純住宅發展，可建總樓面約55.38萬方呎。因應政府放寬該區住宅地的伙數限制，若以縮減後的單位面積約538方呎計，料兩幅地可建伙數將增至共逾2,000伙。

此外，政府曾提及，發展商對配套成熟的中小型地皮有較大投地意欲，估計早前建議改劃作私宅用途的兩幅牛頭角政府用地，也有一定機會新增於下年度賣地計劃。其中一幅位於彩霞道，毗鄰大型屋苑淘大花園，為前瑪利諾中學空置校舍，可建住宅樓面約22.6萬方呎，提供約420伙。

另一幅同區用地位於彩興路，毗鄰公屋彩雲邨，現用作臨時公眾停車場及路政署的臨時維修站，住宅樓面約30.68萬方呎，預計單位量約570伙。